HSS se pridružio SDP-u i Reformistima u podršci Milanoviću za još jedan mandat

Hrvatska seljačka stranka (HSS) podržala je kandidaturu Zorana Milanovića za još jedan mandat predsjednika Republike, o čemu su odluku donijela stranačka tijela te o tome izvijestila u utorak, istaknuvši da Milanović zastupa vrijednosti koje su i njihove, stranačke vrijednosti. Nakon što je u ponedjeljak Predsjedništvo HSS-a jednoglasno odlučilo pružiti podršku kandidaturi Zorana Milanovića, danas je tu odluku potvrdio i Glavni odbor stranke, stoji u priopćenju koje je poslao čelnik stranke Krešo Beljak.

"Tako je i službeno potvrđeno da će Zoran Milanović na predstojećim predsjedničkim izborima definitivno biti kandidat i HSS-a za predsjednika Republike", stoji u priopćenju. Pri kraju Milanovićevog aktualnog mandata, navode iz HSS-a, možemo ustvrditi da je predsjednik Republike definitivno i u potpunosti opravdao naše povjerenje koje smo mu kao stranka dali na izborima prije četiri i pol godine.

Vrijednosti koje zastupa, ujedno su i naše stranačke vrijednosti, te ćemo svim našim snagama, zajedno s ostalim strankama pomoći u nastojanjima da izbori još jedan mandat i nastavi obnašati dužnost predsjednika Republike na način kako je to radio do sada, poručuju iz HSS-a. Treća je to stranka koja je dala podršku Milanoviću za drugi mandat na Pantovčaku, nakon što su to već učinili SDP te Reformisti.

