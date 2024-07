Hrvatski umjetnici i analitičari o spornoj sceni s OI: 'Neukus i provokacija'; 'Ako je Francuska željela ogoliti sebe...'

"Drag kraljice" poredane za dugačkim stolom na otvaranju Olimpijskih igara mnoge su podsjetile na Posljednju večeru Leonarda da Vincija što je zgrozilo dio javnosti. Nazvali su to besramnim izrugivanjem kršćanstvu. Elon Musk je ustvrdio: "To je bilo krajnje nepoštovanje prema kršćanima". Čelnik Zastupničkog doma SAD-a Mike Johnson je naveo: "Sinoćnje ismijavanje Posljednje večere bilo je šokantno i uvredljivo za kršćane diljem svijeta koji su gledali ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara". Nakon mnoštva reakcija, javili su se i sami organizatori. Podijelili su isječak na kojem je ispred stola plava figura. “Interpretacija grčkog boga Dioniza čini nas svjesnima apsurdnosti nasilja među ljudskim bićima”, stoji u objavi. Stoga smo upitali hrvatske umjetnike i analitičare što misle o spornoj sceni.

Akademik, dramatičar i romanopisac Miro Gavran smatra kako je parodiranje Posljednje večere neukus i provokacija koja nema veze s umjetnošću. "To je tipični primjer vjerske netolerancije. Tužan sam zbog tog događaja. Na žalost on je logično proizašao iz paljevine Bogorodičine crkve u Parizu prije nekoliko godina i paljenja brojnih drugih crkava po Francuskoj o čemu mediji u Europi uglavnom šute. U toj 'ludosti' ima sistema. Najmanje što može učiniti Svjetski olimpijski odbor je isprika svim kršćanskim vjernicima. Ne ponovilo se", kazao je.

"Ako je ceremonijom otvorenja Olimpijskih igara u Parizu Francuska željela ogoliti sebe pred svijetom, treba reći da je u tome uspjela jer dobili smo prizore koji zorno prikazuju dvostoljetni identitetski sukob koji postoji u francuskom društvu", započinje analitičar Mate Mijić.

"S jedne strane, imamo revolucionarni zanos 'nove Francuske' koja se ne libi vrijeđati katoličku vjeru i izrugivati se s kršćanskim simbolima i koja divinizira perverziju i hedonizam. S druge strane stoji pobožna 'stara Francuska' koja čuva spomen na 'najstariju kći Crkve' i koja kao stalni predmet poruge liberalnih sekularističkih društvenih elita već refleksno reagira na ovakve performanse. Neovisno o tome je li autor inspiraciju pronašao u Posljednjoj večeri ili Gozbi bogova, performans je trebao objaviti pobjedu 'nove Francuske' koja seksualne devijantnosti i fetiše uzdiže na razinu bogova u oštroj suprotnosti s kršćanskim moralom te ponosno odbacuje kršćansku tradiciju bilo da se njome otvoreno ruga ili da prigrljuje neopaganštinu", stava je Mijić.

Redatelj Krešimir Dolančić smatra kako ovakvim provokacijama na otvaraju Olimpijskih igara nije mjesto. "Ja sam otvaranje Olimpijade prevrtao po noći jer sam imao generalnu probu Ekvinocija. Počeo sam gledati oko 2 ujutro. Koncept s brodicama mi se svidio, to da je cijeli grad uključen. Lady Gaga i heavy metal brojevi su bili jako dobri jer je ona uvijek dobra. To je moglo i na bilo koju drugu priredbu ali valjda je to tako. Sve što se na stadionima moglo napraviti učinili su 2008. u Pekingu i 2016. u Londonu pa je to valjda neka OK logika. A što se aluzije na Posljednju večeru tiče smatram je blesavom jer ići na provokaciju i moguću uvredu neke religije, nacije ili čega već nije primjereno otvaranju Olimpijade. Ne osjećam se nimalo pogođenim jer moj osjećaj vjere i pripadnosti tom krugu civilizacije ne može povrijediti par minuta krivo postavljenog prtljanja. Osobno bas volim dobar dragqueen show", zaključio je.

Dragan Bagić smatra da bismo morali znati što je bila namjera autora kako bismo interpretirali prizor, jer su moguće različite interpretacije. "Ako stvarno jest bila namjera napraviti parodiju na Posljednju večeru, onda ideja nije posebno kreativna. Naime, nakon desetljeća različitih umjetničkih karikiranja kršćanskih simbola, moj je stav da je to uglavnom potrošen umjetnički materijal. Utoliki je to odraz nedovoljne kreativnosti autora. U svakom slučaju takve provokacije i motivi nisu primjereni globalnoj manifestaciji koja slavi općeljudske vrline, kao što su Olimpijske igre. Jednako tako, stvaranje moralne panike od strane desnih aktivista je promašen, jer je taj oblik umjetničke provokacije opće mjesto u europskoj kulturi. Za njih imam pitanje: Žele li u europsku kulturu uvesti standarde islama, koji zabranjuje bilo kakvu umjetničku obradu religijskih motiva?", pita se sociolog Dragan Bagić.

