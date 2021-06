Hrvatski grad koji 10 godina čeka McDonald's konačno ga dobiva?

Veliki lanac brze hrane McDonald's napokon dolazi u Dubrovnik, ako je suditi i dalje prema neslužbenim, ali pouzdanim izvorima. Nositelj hrvatske franšize je Globalna hrana d.o.o. koju je 2010. godine kupio Georg Gavrilović iz mesoprerađivačke tvrtke Gavrilović, javlja Dubrovački dnevnik.

Unatoč tome što se već gotovo desetljeće špekulira o dolasku tog mega popularnog lanca prehrane, ovog puta je sve napokon u fazi realizacije. Franšiza već osam godina povremeno pregovara s tvrtkom koja je vlasnik zemljišta i zgrade u Gružu, tvrtkom Frendy.

„Još ništa nije dogovoreno. Tek smo dobili neke natuknice da su zainteresirani, no isto je bilo i prije nekoliko godina, vjerojatno ispipavaju teren, nije još ni blizu realizacije,“ rečeno je iz Fendyja.

Navedena lokacija 'zapela' je u oko ljudima u McDonald'su kao idealna jer je to jedna od rijetkih lokacija u kojoj se može organizirati rad restorana brze prehrane sa sjedećim mjestima, a ujedno i prodaja hrane i pića za korisnike koji dolaze s automobilima i preuzimaju hranu, takozvani Drive in.

Iako je Dubrovnik u očima McDonald'sa malen grad, on je svakako jedna od najpoznatijih svjetskih destinacija koja privlači pozamašan broj gostiju. Lokacija u Gružu svakako pospješuje argumente, posebice ako uzmemo u obzir da bi budući McDonald's bio svim kruzerskim gostima na dohvat ruke.

Jedan od ključnih faktora skorašnjeg dolaska te franšize je i skori dovršetak Pelješkog mosta. Pelješki most bi svakako olakšao logistički prijevoz namirnica do Dubrovnika i zaobilaženje granice Bosne i Hercegovine što je do sada bio teško premostiv problem.