Hrvatski gaming studio Today's Games potpisao s američkim izdavačem Freedom Games

Today's Games, hrvatski gaming studio koji je okupio 11 veterana svjetske gaming industrije, potpisao je ugovor sa američkim izdavačem Freedom Games. Freedom Games, koji stoji iza svjetskih uspješnica poput Nine Years of Shadows i The Golden Eye Ghosts, time ulazi u zajedničku suradnju u razvoju i promociji igre RESETNA na svjetskom tržištu upravo s Today’s Games.

Igra RESETNA je ranije najavljena na Reboot Develop u Dubrovniku, te pripada svjetski popularnom žanru metroidvania, zasnovanom na dubokoj priči, izazovnoj igrivosti i uvjerljivim likovima. Osim karakteristika popularnih kod svih ljubitelja žanra, RESETNA donosi i niz inovacija, od tematike, do gameplay elemenata. Planirani datum izlaska igre na svjetsko tržište je siječanj 2025. te će suradnja sa Freedom Gamesom biti ključna upravo za lansiranje igre RESETNA.

"Today’s Games smo osnovali kako bismo iz Hrvatske donosili igre svjetske razine. Strašno nam je drago da upravo takav feedback na igru dobivamo, od vizuala i art stila, do igrivosti i dinamike igre, te da ju je u konačnici prepoznao izdavač svjetske klase kakav je Freedom Games. Izuzetno smo zadovoljni krajnjim dogovorom jer smo uza sebe dobili impresivnog partnera za sva ključna svjetska tržišta, koji je pokazao da jednako vjeruje u potencijal naše igre kao i mi. Sigurni smo da će uza takvog snažog partnera, igra ostvariti svoj potencijal na američkom, europskom te drugim svjetskim tržištima. Suradnjom sa svjetski poznatim izdavačima slijedimo uspješan primjer i drugih studija u Hrvatskoj te se trudimo pomicati percepciju Hrvatske kao izvora gaming inovacija I kvalitetnih igara na karti svijeta" rekao je Darijan Kosić, CEO tvrtke Today's Games.

Osnovana početkom 2023., tvrtka Today's Games sastavljena je od 11 veterana industrije koji stoje iza kultnih naslova kao što su SCUM, Serious Sam, League of Legends, Red Solstice i Talos Principle, sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska. Tvrtka je podržana jednom od najznačajnijih investicija u regiji, te ima ambiciozan plan lansiranja novih igara. Debitantska igra je upravo nadolazeća znanstveno-fantastična metroidvania ReSetna.

