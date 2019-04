Hrvatska turistička ponuda na najvećem turističkom sajmu na Bliskom Istoku

Hrvatska turistička zajednica i ove godine predstavlja nacionalnu turističku ponudu na sajmu ATM - Arabian Travel Market, koji se održava u Dubaiju od 28. travnja do 1. svibnja. Sajam i hrvatski štand obišao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić koji se tom prilikom susreo sa specijaliziranim medijima i brojnim partnerima poput WEGO, Medical Ozon, AVIAREPS, Jordanskom turističkom organizacijom, Meetin, Think Strawberries, itd.

Foto: HTZ

„Predstavljanje hrvatske turističke ponude na ovom tržištu i daljnje unaprjeđenje suradnje s UAE ima višestruke efekte za hrvatski turizam i gospodarstvo. U tom kontekstu do posebnog izražaja dolazi direktna aviolinija koja povezuje Zagreb i Dubai avioprijevoznika Emirates koja je dovela do povećane potražnje poslovnih putnika, ali i turista iz istočnoazijskih država poput Južne Koreje, Japana, Tajvana, Singapura i Australije“, poručio je direktor Staničić dodavši kako se puno očekuje i od aviolinije prijevoznika Fly Dubai koja će od 2. lipnja do 13. listopada dva puta tjedno povezivati Dubrovnik i Dubai.

Vezano uz Ujedinjene Arapske Emirate, hrvatski turistički sektor je tijekom prošle godine s ovog tržišta ostvario 11.031 dolazak i 25.549 noćenja, što u odnosnu na 2017. godinu predstavlja rast u dolascima od 28% te u noćenjima od 10%. Pozitivni trendovi zadržani su i u dosadašnjem dijelu turističke godine u kojem je ostvareno 1.616 dolazaka i 2.884 noćenja što predstavlja rast od 59% u dolascima i 19% u noćenjima. U dolascima i noćenjima prednjači grad Zagreb, a potom slijede Dubrovnik i Split.

„Putovanja su postala dio lifestylea Emiraćana gdje prosječno polovica stanovništva putuje jednom godišnje, 26 posto ostvari dva putovanja, a 24 posto tri i više putovanja godišnje. Gosti su to koji preferiraju bolje smještajne kapacitete, hotele s pet ili četiri zvjezdice te bogato opremljene vile ili apartmane“, rekao je Staničić.

Foto: HTZ

Uz Hrvatsku turističku zajednicu, kao glavnog izlagača, na sajmu svoju ponudu predstavlja i sedam suizlagača: TZ grada Zagreba, TZ Dubrovačko-neretvanske županije, NP Plitvička jezera, HUP, Amathus Travel Croatia, Abacus Tours te Jung Sky.

„Turistička zajednica grada Zagreba od 2008. godine prepoznala je potencijal arapskog turističkog tržišta. Dnevni letovi između Dubaija i Zagreba pružili su pozitivan poticaj turizmu pa smo tako u 2018. godini u Zagrebu zabilježili 38 posto više dolazaka i 9 posto više noćenja iz UAE. Na sajmu ATM Dubai, glavni grad Hrvatske predstavljamo kao city break i zdravstvenu destinaciju, a posebno smo ponosni na hotele, ugostitelje i jednu putničku agenciju s halal certifikatom“, izjavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld.

Prvi dan sajma direktor Staničić održao je sastanke s Rami Majedom, glavnim managerom WEGO-a, jednom od najvećih svjetskih tražilica hotela i letova sa sjedištem u Singapuru kojoj su ključna prodajna tržišta jugoistočna Azija i Pacifik, Indija, Bliski Istok i arapske zemlje te s Rimon Adel Tadarosom, izvršnim prodajnim direktorom Jordanske turističke organizacije vezano uz studijsko putovanje jordanskih turističkih agenata u Hrvatsku. Održan je i razgovor s predstavnicima AVIAREPS-a, globalnom agencijom u destinacijskom marketingu s kojima je krajem prošle godine organizirana B2B prezentacija u Dubaiju i Abu Dabiju te je u ovoj godini realizirano studijsko putovanje agenata iz Saudijske Arabije. Direktor Staničić se također susreo i sa Barrakom Abdulsalamom, predsjednikom Medical Ozon-a, kompanijom specijaliziranom za zdravstveni turizam koja djeluje na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta te s predstavnicima Think Strawberries, kompanije koja se bavi prodajom turističkih proizvoda, marketingom i medijima na indijskom tržištu, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.

Foto: HTZ

Inače, Turistički sajam ATM Dubai najveći je i najposjećeniji turistički sajam na Bliskom Istoku koji se ove godine održava po 26. put. Na sajmu se očekuje oko 40.000 turističkih djelatnika i dužnosnika iz cijelog svijeta, a procjenjuje se da se tijekom sajma ugovore poslovi vrijedni oko 2,5 milijarde američkih dolara.