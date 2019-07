'Hrvatska treba Trumpovu pomoć kako bi mogla dobiti avione F-16!'

Vlada osniva međuresorno povjerenstvo za nabavu borbene eskadrile nakon što je zeleno svjetlo za drugi pokušaj nabave borbene eskadrile dao i saborski Odbor za obranu. Povjerenstvo, koje će voditi jaka osoba iz Glavnog stožera i osoba od premijerova povjerenja, odabrat će vrstu natječaja kojim Hrvatska kreće u drugi pokušaj nabave, a ponuditelji će, kako se može čuti, imati 5 do 6 mjeseci za formiranje ponude, što znači da bi postupak izbora “pobjednika” počeo 2020. Vjerojatno će povjerenstvu potom trebati nekoliko mjeseci za odabir aviona, a onda još nekoliko za potpisivanje ugovora.

U MORH-u pak ne isključuju mogućnost da se cijeli proces, koji bi mogao potrajati godinu dana, ipak ubrza dođe li dobro i brže rješenje. Novost je da se više ne inzistira na nabavi 12 zrakoplova, premda to i dalje ostaje plan, nego je moguća i nabava u dva koraka, prvo osam, pa onda kasnije još četiri zrakoplova.

– Ako ne možemo nabaviti 12 aviona, moguće je onda manje, pa postupno doći do definiranog broja – kaže ministar obrane Damir Krstičević. Povjerenstvo će odlučiti hoće li u obzir doći samo novi ili i rabljeni avioni. Krstičević je na odboru nekoliko puta naglasio da “u obzir dolaze samo ozbiljne ponude”, što su svi shvatili da se odnosi na ponudu Zvonka Zubaka za nabavu 12 rabljenih brazilskih Miragea 2000 (za tek 76 milijuna dolara), o čemu se MORH službeno nije želio izjašnjavati.

– Kod kupnje aviona nije riječ o običnoj trgovini te zato trebaju biti na djelu samo ozbiljni dogovori i ugovori – kaže ministar.

Koje su to “ozbiljne ponude”, za sada nema spomena, ali zna se da je MORH već odradio predradnje s američkim Lockheed Martinom i švedskim SAAB-om oko nabave F-16 i JAS-39 Gripena. Ministar je ponovo “podvukao” kako je i Srbija našla načina kako modernizirati svoje zrakoplovstvo pa vjeruje da će i Hrvatska. Naglašeno je da je nabava eskadrile dugoročna strateška odluka, uz vojnu i političku podršku partnera, što znači da će odluka ovisiti i o tome koga državni vrh RH vidi kao državu partnera. Washington Times je, pak, 1. srpnja objavio tekst veterana U.S. Air Forcea s 25 godina letačkog iskustva Johna Venablea iz Centra za nacionalnu obranu The Heritage Foundationa, pod indikativnim naslovom “Hrvatska treba Trumpovu pomoć da dobije F-16”.

U tekstu, koji upozorava koliko je malo zračnih snaga SAD-a u Europi i koliko su u slabom stanju eskadrile europskih saveznika, Venable piše da bi Trumpova administracija trebala usmjeriti Pentagon da aktivno slijedi i ponudi alternative za Hrvatsku, a Ministarstvo obrane trebalo bi pomoći u obuci hrvatskih pilota i tehničara na novom sustavu naoružanja. U isto vrijeme, Krstičević požuruje i traži da Povjerenstvo istraži i opcije za obuku pilota, dakle i prije nabave eskadrile. Ljude što prije moramo poslati van na edukaciju jer danas malo lete, napominje.

