Hrvatska postaje Europljanima i vikend-odredište

Produljeni prvosvibanjski vikend hrvatskim je domaćinima donio više od 256.000 gostiju i 890.000 noćenja. Praznik rada bio je turistički izdašan i lani, ali je ovogodišnji nadmašio prošlogodišnji za čak 49 posto u dolascima i 42 posto u noćenjima. I nije ovogodišnji 1. svibanj bio turistički uspješniji samo od lanjskoga, nego i od Praznika rada iz dosad najbolje 2019. godine. Naime, u usporedbi s istim danima te godine sada je u Hrvatskoj bilo dva posto više gostiju i čak 26 posto više noćenja. Pri tom, najviše noćenja za ovaj 1. svibanj su, prilično očekivano, uknjižili Istra i Kvarner te Splitsko-dalmatinska županija, dok su pojedinačno najbolje prošli Dubrovnik, Poreč, Rovinj, Umag, Zagreb i Split.

– Rezultati ovog produljenog vikenda potvrđuju da je naša zemlja sve zanimljivija cjelogodišnja destinacija, a s obzirom na ulazak u Schengen i prometno dostupnija za kraća i česta vikend-putovanja. Naime, ovih su dana naši najbrojniji gosti bili Slovenci, Poljaci, Austrijanci, Nijemci i Talijani, a zanimljivo je da su vrlo zastupljeni bili i Nizozemci te Britanci – ističe Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući da su rezultati u dosadašnjem dijelu godine najbolja najava glavne ljetne sezone.

Sam travanj, pak, donio je više od 1,1 milijun gostiju i oko 3,3 milijuna noćenja. Lanjski travanj nadmašen je za 26 posto u broju gostjiu i 16 posto u noćenjima, a u tom mjesecu bilo je najviše domaćih gostiju te turista iz susjedne Slovenije. Uz to, ova je godina već od 1. siječnja turistički vrlo dobro počela. Tijekom prva četiri mjeseca Hrvatsku je posjetilo više od dva milijuna turista, a registrirano je 5,9 milijuna noćenja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, gostiju je sada bilo 28 posto, a noćenja 17 posto više. No, tu nije kraj dobrim vijestima. Tijekom prva četiri ovogodišnja mjeseca nadmašen je i rezultat u noćenjima iz rekordne 2019., i to za četiri posto. Dobar četveromjesečni rezultat može se uvelike zahvaliti najbrojnijim domaćim gostima te izdašnom turističkom posjetu iz Slovenije, Njemačke, Austrije i Bosne i Hercegovine, odakle je stiglo ponajviše gostiju.

– Zadovoljni smo da su se pozitivni trendovi od početka godine nastavili i tijekom ovog produljenog vikenda, što je ponovna potvrda da je Hrvatska poželjna destinacija i izvan ljetnih mjeseci. Veseli nas posebno što turisti sve više prepoznaju atraktivnosti i ponudu naših kontinentalnih županija, koje gotovo sve ostvaruju bolje rezultate nego 2019. I jedno i drugo ide u prilog ispunjenju naših strateških ciljeva – razvoju cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženijeg turizma. S obzirom na izvrsne dosadašnje rezultate, optimistično čekamo i glavni dio turističke godine koji je pred nama – rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.