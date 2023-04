Bruxelles želi stati na kraj pošasti apartmana: U pripremi novi zakon, spremaju se stroža pravila

Iznajmljivanje apartmana turistima je muka s kojom se bori čitav niz gradova Europe. Apartmana je sve više, stanova i stanovnika sve manje – a konačno i Bruxelles sprema nova pravila.

Najgore je u turističkim odredištima koja i sama nisu osobito velika – kao što je Palma na Mallorci. Sve više vlasnika stanova ih iznajmljuju turistima, što znači i da stanovnici toga grada jedva mogu platiti te cijene – ispod 900 eura mjesečno je praktično nemoguće nešto naći. Makar vlasnici dobro zarađuju, to je ukupno uzevši katastrofa: furešti jedva imaju ikakvog obzira i prema zgradi i prema susjedima, u sezoni je i ugostiteljima i trgovcima nemoguće naći smještaj za nekoga tko bi radio kod njih, a izvan sezone čitave ulice padaju u mrtvilo Potemkinovog sela. Što je najgore, mnogi ti apartmani se iznajmljuju „na crno“ tako da nema niti prihoda od poreza, prenosi Deutsche Welle.

Tu je i vlada u Madridu shvatila kako se prvo treba isprsiti i platiti 700 tisuća eura za „akcioni plan“ grada. Broj kontrolora je povećan s 15 na 20, ali što je još važnije, dobili su i kreditne kartice s kojima se mogu pretvarati da su turisti i knjižiti neki smještaj. Jer jedino tako se često uopće može saznati gdje se točno nalazi taj apartman i tko ga iznajmljuje. Novina je još jedna: makar je to Španjolska, radi se i preko vikenda jer su mnogi uopće postavljali svoje oglase na portale tek u subotu – i skidali ih u nedjelju navečer, znajući da službenici ne rade. Toga više nema, kaže povjerenik za turizam Antreu Serra: sad se vodi ozbiljna bitka protiv ilegalnih apartmana.

Nije kriv posrednik!

A to je problem koji muči i velegradove kao što su Pariz, Amsterdam, Rim... Uvode se stroga ograničenja broja apartmana, dozvolu za turističko iznajmljivanje je već gotovo nemoguće dobiti, ali i dalje je sve manje stanova iz kojih domaćice ujutro odlaze u kupovinu za ručak, a mališani u školu, nego naviru turisti sa svojim koferima. Svi registri i propisi vode tek da se mnogo toga odvija mimo bilo kakvih zakona, tako da i talijanska ministrica turizma Daniela Santanche vapi kako „trebamo nekakvu pravu regulaciju.“

Jer problem su i platforme kao što je Airbnb: tamo je u ponudi već na stotine tisuća apartmana diljem Europe, ali kad je Balearsko otočje krenulo i u kazneni postupak protiv tog portala što se na njemu nude i ilegalni apartmani, sud je internetski portal oslobodio krivice. Jer on je tek posrednik, krivac je vlasnik apartmana. Na to se u Bruxellesu požalio i balearski ministar turizma Iago Negueruela za kojeg je „neprihvatljivo da platforme kao što je Airbnb nude apartmane koji su ilegalni.“

Samo one s dozvolom

Upravo je to put kojim želi krenuti i Europska unija: u svim članicama će se uvesti obaveza registriranja apartmana koji se izdaju turistima, a takvi portali će morati provjeriti ima li taj apartman i dozvolu da bi ga uopće smjeli postaviti u svoju ponudu. Europska komisija je uvjerena kako će tako „biti znatno manje ilegalnih ponuda“, kao i da će tako biti „većih mogućnosti nadležnim službama ublažiti štetne posljedice takvih kratkoročnih iznajmljivanja stanova.“

Ova europska uredba bi mogla stupiti na snagu već sljedeće godine, a to jedva čekaju u mnogim gradovima Europe: Janet Sanz iz Barcelone vjeruje kako je to „prvi korak u pravom smjeru“, a traži još stroža pravila za internetske portale koji nude apartmane. I u Berlinu jedva čekaju novu europsku uredbu: tajnik za europske integracije ovog grada-pokrajine Gerry Woop misli da je već i ova uredba „praktična“ i kako će im pomoći u boljem nadzoru i kažnjavanju prijestupnika.

A kad od globe zaboli glava...

Jer i Berlin stenje od ovog problema: „normalnim“ Berlinčanima je već gotovo nemoguće naći stan koji će moći plaćati, a još 2019. je samo na Airbnb u ponudi bilo 26.500 apartmana u Berlinu – a od onda ih je najvjerojatnije još i više. A niti Airbnb nije jedini portal u ovom poslu. I u Berlinu vladaju stroga pravila o izdavanju apartmana, ali nadzor je veoma težak – a sankcije i protiv prijestupnika praktično nikakve, žali se Woop.

Kad je riječ o sankcijama, to je na nacionalnim vladama da nešto učine – ako to doista žele. Vratimo se na Mallorcu i njihovom „akcijskom planu“: u prva tri mjeseca je provjereno 337 slučajeva izdavanja apartmana, a u 45 slučajeva je započet postupak i naplate novčane kazne. A to je na Mallorci loša vijest za vlasnika takvog ilegalnog apartmana: predviđena je globa u iznosu od 40.000 pa sve do 400.000 eura.

>> VIDEO Dramatična akcija spašavanja: Hitna pomoć s policijskom pratnjom prebacuje dijete iz KBC-a Osijek na Rebro