Komunisti i masoni udobno su se zavalili u stolce, a onda se iznenada spustio spasitelj

Subota - 21. 11. 2020.

Trebala je to biti velika večer redatelja Darija Juričana. Komunisti i masoni udobno su se zavalili u stolce kina Europa, a onda se iznenada u predvorje, bogoljubno, čovjekoljubno i domoljubno, direktno žičarom sa Sljemena spustio spasitelj Zagreba, naš neumorni Miki, i početna inicijativa koju je imao nesretni redatelj brzo se rastopila. Miki je odmah stao na loptu i mikrofone i reflektore okrenuo u svom pravcu. Uklizao je protivniku ležernim podatkom da je za film o njemu potrošio milijun kuna i otišao u gluhu zimsku noć. Juričan se pokušao oporaviti od aperkata podatkom da je potrošio samo pola milijuna, što je njemu, izgleda, mala lova. Ražanj je odavno pripremljen, ali zeko Miki je očito još u šumi.

Nedjelja - 22. 11. 2020.

HDZ je održao unutarstranačke izbore i sve se super završilo. Dobro, mnogi su uočili zanimljiv fenomen. Naime, na većini glasačkih mjesta bio je predložen samo jedan kandidat, ali to je logično. Naime, Plenki jednostavno obožava kada na neko mjesto bude izabran čovjek kojeg on preferira i nije on kriv što demokracija nije savršen politički sustav, jer u njoj najčešće imamo barem dva kandidata. Međutim, Plenki je ispravio taj deficit sustava u kojem živimo i okrenuo se retrostilu. Vratio nas je u partijske šezdesete, kada su drugarice i drugovi imali izbor. Mogli su glasati za kandidata kojeg je predložio partijski sekretar ili izaći i otići u prirodu prošetati.

Ponedjeljak - 23. 11. 2020.

Seizmolozi su strahovali, Pavle Kalinić parkirao je tenk na Trg svetog Marka i stavio 10.000 pripadnika Civilne zaštite u pripravnost, MUP i HV bili su spremni za intervenciju, ali nije se dogodilo ništa. Unatoč su sretu dva najveća ega u Hrvata, sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost nije uzrokovala nikakav potres. Nije bilo ni rukovanja, ali ni tučnjave. Doneseni su neki prevažni zaključci, koje smo zaboravili hitro.hr, a u povjesnice se upisao Zoka, koji je nakon druženja sa Zlatanom i Mijom Jelićem očito postao najveći zaštitnik Hrvata u BiH.

Utorak - 24. 11. 2020.

Krenulo mu je. Nakon što je preživio susret s bivšim frendom iz Ministarstva vanjskih poslova s kojim se sada, kao, nešto verbalno prepucava, Zoka se naspavao i krenuo spašavati nas, hrvatske građane. Iako je u životu samo radio u MVP-u i politici, iako je pravnik po struci, vrlo autoritativno nam je preporučio da bismo se svi trebali cijepiti. Dobro, još se ne zna čijim cjepivom, utrka farmaceutskih tvrtki, poznatih boraca protiv korupcije, još je u tijeku, ali Zoka već zna što i kako treba. Najavio je da će se cijepiti prvi. Zoran Milanović, prvi kada bude trebalo.

Srijeda - 25. 11. 2020.

Bože dragi, pa dokle! Jeo je snijeg i pio zaraženu vodu na Vrbanima, svaki je makadam asfaltirao, prošle godine je za 9700 eura po kvadratu obnovio dva toaleta na dječjem igralištu, prije toga je na okretištu u Dubravi ljudima poklonio taoalet od 11.000 eura po kvadratu, skinuo je jugokomunističkog satrapa Tita s jednog od najljepših trgova, sagradio je spomenik Tuđmanu, sa Šelendićem nam je uredio tramvajske nadstrešnice za sitnu lovu, fantastično je riješio imovinu tvrtke Zagrepčanka, nema kome nije pomogao, nema sela u BiH koje nije dobilo malo iz zagrebačkog proračuna i sada ga banda razvlači nakon što nam je sagradio najljepšu žičaru u Europi.

Četvrtak - 26.11. 2020.

Pravda je pobijedila! “Ima ljudi, ali nema čovjeka”, zavapio je jednom prigodom prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. S druge strane, Plenki misli drukčije. Otkrio nam je to tijekom glasanja o opozivu poštenog, iskrenog, odanog, naprednog, istrajnog i radišnog ministra Tomice Ćorića, koji brzinom vjetra rješava sve naše probleme. Šačica jalnuša i diletanata iz oporbe poželjela ga je smijeniti, ali je tragično propala na glasanju. Plenki nam je svima objasnio da Ćorić ima njegovu potporu jer je “dobar čovjek”. Svima nam je laknulo kada smo to čuli.

Petak - 27. 11. 2020.

Hrvatska je na konopcima. Ponovo nas zaključavaju, ugostitelji kunu i rigaju vatru, dizači utega u tišini konzumiraju steroide i plaču, frizirani podaci otkrivaju nam da nas dnevno oboli više od 4000, respiratora nedostaje, medicinskih radnika pogotovo, šatori se griju i čekaju prve pacijente, Arena je spremna, sve više nesretnih ljudi umire, ali Stožer tvrdi da je sve pod kontrolom. Treba ljudima vjerovati. Naravno, uvijek ima žutih i zelenih vragova koji tvde da je kolaps blizu. Liječnica iz HUBOL-a, koja krvari u tjednim dvostrukim smjenama i spašava živote građana, tvrdi da ništa ne valja i da smo pred pucanjem. Vili je odmah nazvao njezina ravnatelja, koji mu je rekao da je sve u redu. Treba vjerovati ravnateljima. Njih ipak postavljaju stručnjaci. Iz stranke na vlasti.

