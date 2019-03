Hrvatska do travnja iduće godine mora komisiji odgovoriti - želi li ljetno ili zimsko računanje vremena

U Parlamentu EU s 410 glasova za, 192 protiv i 51 suzdržanim glasom jučer je podržan prijedlog Direktive o pomicanju kazaljki na satu s promjenom godišnjih doba. Europski su parlamentarci tako odlučili prepustiti državama odabir žele li se prikloniti standardnom (zimskom) ili ljetnom računanju vremena, uz napomenu da kojoj se god opciji priklonili, stanovnici zemalja članica kazaljke će posljednji put pomaknuti 2021.

Tako će one zemlje koje se odluče na ljetno računanje (čemu je barem zasad sklona i Hrvatska) kazaljke na satu posljednji put pomaknuti zadnje nedjelje u ožujku 2021. godine, a zemlje članice koje se opredijele za zimsko računanje vremena posljednji će put kazaljke na satu pomaknuti zadnje listopadske nedjelje 2021. godine. U vremenu koje predstoji do posljednjih izmjena kazaljki na satu, Hrvatska kao i sve ostale članice EU, treba uzeti u obzir želje građana, geografske posebnosti i regionalne razlike. Takvu je uputu u svom izvješću istaknula Marita Ulvskog, članica Progresivnog saveza socijalista i demokrata.

Sve članice EU svoju odluku o načinu na koji će se ubuduće računati vrijeme ne mogu odgađati do posljednjeg roka – odluku moraju priopćiti ranije, a najkasnije do travnja iduće godine. Prvu evaluacija o primjeni takve nove Direktive Europskoj komisiji, Parlamentu i Vijeću trebala bi podnijeti do kraja 2025. godine. Podsjetimo, Komisija je u ljeto 2018. godine organizirala javnu raspravu na koju je pristiglo 4,6 milijuna odgovora, od kojih je 84 posto bilo za ukidanje pomicanja kazaljki dva puta godišnje, a samo 16 posto onih koji su sudjelovali u javnoj raspravi željelo je zadržati postojeće računanje vremena.

Rezultat javne rasprave ubrzo je bio jasan – u rujnu 2018. godine Komisija je podnijela prijedlog za ukidanje sezonskih promjena vremena i odlučila svakoj zemlji dati na izbor – želi li primjenjivati samo zimsko ili ljetno računanje vremena. Pri odluci u obzir se trebaju uzeti i odluke susjednih zemalja kako se ne bi narušio pristup jedinstvenom tržištu. Slovenija je, prema pisanju medija, sklonija zimskom računanju vremena, no hrvatski europarlamentarci ne vjeruju da bi nova granica vremenskih zona mogla biti između Slovenije i Hrvatske.

– Ne vjerujem da će do toga doći, pa i Slovenija ima goste iz Hrvatske, i Hrvatska iz Slovenije, bilo bi glupo da imate pola sata vožnje do druge države, a u njoj je druga vremenska zona – kaže Ruža Tomašić.