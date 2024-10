Hrvati primaju čudne pozive, a HAKOM poziva na oprez: 'Kažem da neću, a glas vergla po svome'

Nitko ne uživa u tome da priča s agentom za teleprodaju, ali možda najbolji dokaz vremena u kojem živimo je upravo u tome što na drugoj strani je - robot. Jedan Zagrepčanin nedavno se požalio da je ove godine primio već desetak takvih poziva i sjetio se prvog takvog.

“Nazvao me ženski glas i pitao jesam li ja taj i taj, a kad sam potvrdio, rekao mi da sam pozvan na prezentaciju nekog ortopedskog pomagala. Budući da imam problema s kralježnicom ušao sam u razgovor, ali sam ubrzo posumnjao da bi to mogla biti prijevara. Kazao sam da me ponuda ne zanima, ali ženski glas je nastavio verglati svoje kao da me nije čuo. Rekao sam tada da sam na poslu i da moram prekinuti razgovor, ali glas je i to ignorirao i nastavio. Shvatio sam da razgovaram sa snimljenim glasom, govornim automatom, robotom, čime već”, ispričao je sugovornik za N1.

Do tada je, kaže, slične razgovore vodio sa živim ljudima. Telefonski razgovor o kojem govori bio je posve drukčiji. "Sad čim naslutim taj neprirodni glas, prekidam poziv", dodaje. Brojni građani pričali su s računalnim automatskim biračem za isporuku unaprijed snimljene poruke. Takvi pozivi često se povezuju s političkim i marketinškim telefonskim kampanjama, ali se mogu koristiti i za informacije o javnim uslugama ili za hitne obavijesti. Naravno, i za prijevare.

Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) potvrđuje kako su takvi pozivi neželjena komunikacija. “Pozivi o kojima govore uistinu su robotizirani te su, prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama, definirani kao automatizirani pozivi. Prema članku 50. stavku 1. tog Zakona, takvi pozivi predstavljaju neželjene elektroničke komunikacije, koje uključuju korištenje automatskih pozivnih sustava, telefaks uređaja ili elektroničke pošte (uključujući SMS i MMS poruke) u svrhu izravne promidžbe i prodaje, a bez prethodne privole primatelja”, objašnjavaju u HAKOM-u.

Istaknuli su zaprimili brojne prijave korisnika zbog takvih poziva. “Inspektori elektroničkih komunikacija proveli su nadzore, što je rezultiralo blokiranjem numeracija koje su korištene za takve neželjene pozive”, ističu u HAKOM-u te upozoravaju građane da budu oprezni u dijeljenju osobnih podataka.