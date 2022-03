Hrvat sa zapada Ukrajine za Večernji list: Danas je ovdje bilo već pet uzbuna, a raketirali su vojno skladište

Sve je više naoružanih vojnih i policijskih patrola po gradu Ivano-Frankivsku koji se nalazi u blizini Lavova na zapadu Ukrajine. U grad i regiju stiglo je oko 100.000 izbjeglica. Do sada je Ukrajinu napustilo više od tri milijuna ljudi, uglavnom žena i djece.

Kako je za Večernji list rekao Denis Ivančić iz Ivano-Frankivska, gradonačelnik je prije par dana pozvao stanovnike koji žive u centru grada da odsele jer se očekuje raketiranje TV odašiljača koji se nalazi u centru grada. Počeli su raditi i zaštite oko spomenika.

"Jučer su raketirali podzemno vojno skladište u mjesto koje je blizu mog grada sa hipersoničnim raketama koje su letjele 2000 km do cilja. Do sada su raketirali tri puta aerodrom u mome gradu Ivano Frankivsku, ali to su bile obične navođene rakete. Danas je već bilo 5 uzbuna", kaže Ivančić.

Foto: Denis Ivančić

