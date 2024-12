HRT već godinu dana odbija emitirati seriju "Ustavni sud" koju je naručio i platio

Odgađanje glasanja, moguća ustavna kriza i nemogućnost održavanja predsjedničkih izbora, presedanskih deset sati bez Ustavnog suda, subotnje izglasavanje novih ustavnih sudaca u Saboru i prisega pred predsjednikom države tijekom inače neradnog dana, tajna sjednica ustavnih sudaca večer prije, samo nekoliko sati prije isteka njihovih dosadašnjih mandata kako bi si produljili ovlasti ako Sabor u odgođenom glasanju ne izabere nove suce, što je čin koji je predsjednik države Zoran Milanović danas proglasio "najvećim te nezapamćenim i nezabilježenim udarom na ustavni poredak Hrvatske". Sve je to dio priče oko Ustavnog suda i izbora deset novih ustavnih sudaca koja upravo ovih dana doživljava svoju kulminaciju. No valja joj dodati još jedan itekako bitan detalj. Vezan je uz HRT.

Naime, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović još je prošle godine, 23. prosinca, pozvao nadležne da se krene u izbor novih ustavnih sudaca kako bi se to obavilo na vrijeme, do 7. prosinca ove godine. Godinu dana nije se radilo ništa pa zato sada svjedočimo svemu uvodno navedenom. A isto prije godinu dana, također u prosincu prošle godine, scenarističko-redateljska autorska ekipa - koju čine Dario Juričan, Saša Paparella i Maja Cvitan - predala je HRT-u gotovu trodijelnu seriju "Ustavni sud", ali se ona do dana današnjeg na ekranu nije pojavila.

Stoga je filmski redatelj Dario Juričan prije dva dana na svom Facebook profilu, nazvanom "Gradonačelnik svemira", podsjetio na tu činjenicu kratkim tekstom koji je naslovio "Ustavni sud - serijal svima". - Puno je prijepora oko funkcije i uloge Ustavnog suda. Za HRT smo u prosincu 2023. napravili trodijelni serijal "Ustavni sud" i od tada se tamo "safta". Dragocjen pomak za HRT bio bi da pusti serijal i proširi raspravu o tekućem stanju Republike Hrvatske kako bi zadovoljio "par excellence" interes javnosti. Sugovornici u serijalu su: Arsen Bauk, Sanja Barić, Zlata Đurđević, Đorđe Gardašević, Zlatko Hasanbegović, Ivo Josipović, Slavica Lukić, Stjepan Mesić, Matija Miloš, Oriana Novokmet Ivković, Dalija Orešković, Ivan Penava, Božo Petrov, Robert Podolnjak, Tihomir Ponoš, Čedo Prodanović, Milorad Pupovac, Jurica Pavičić, Frane Staničić, Miroslav Šeparović i Vesna Škare Ožbolt. A seriju autorski potpisuju: Dario Juričan, Saša Paparella i Maja Cvitan - napisao je Juričan na svojoj Facebook stranici.

Kada smo ga nazvali kako bismo podrobnije doznali o čemu se radi, Juričan nam je iznio još neke detalje nakon kojih bi se moglo zaključiti da se priča o dokumentarnoj seriji "Ustavni sud" može sažeti u nekoliko riječi - naručena, snimljena, isporučena, plaćena i bunkerirana. - HRT je bio raspisao javni natječaj na koji smo se javili i prošli. Na HRT-u su znali o čemu se radi u seriji, a mi smo je prošle godine snimili i isporučili. Pošteno smo to odradili. HRT je stvarno htio tu seriju, pokazali su interes za nju. Imali smo i otvorene ruke pri njenom snimanju i na HRT-u su bili iznimno korektni. Što se toga tiče nemamo nikakve zamjerke, ali nas sad stvarno čudi zašto se ta serija tijekom sad već točno godinu dana nije emitirala i prikazala gledateljima. Radi se o tri 26-minutne epizode u kojima relevantni sugovornici i sugovornice govore o Ustavnom sudu, njegovoj ulozi, ustavnim sucima, slučajevima kojima se taj sud bavio... I moram reći, dio sugovornika bio je prilično iznenađen da HRT uopće hoće serijal na tu temu - kazao nam je danas Dario Juričan.

Mada u seriji sudjeluje dvadesetak sugovornika i sugovornica - političara, novinara, ustavnopravnih stručnjaka, bivših predsjednika države, predstavnika civilnih udruga, odvjetnika pa čak i sam predsjednik Ustavnog suda, kao i jedan sveučilišni profesor s Pravnog fakulteta koji je upravo postao novi ustavni sudac - zanimalo nas i to je li netko tijekom snimanja ipak odbio stati pred kamere. - Da. Većina sugovornika je pristala, no nekoliko njih odbilo je pojaviti se u seriji. Mogli bismo reći da su nas odbili oni koji o Ustavnom sudu zapravo javno najviše i govore. Predsjednik Zoran Milanović odmah nas je odbio. Odbijenice su stizale i iz HDZ-a. Svakog sugovornika iz te stranke kojeg smo htjeli i kontaktirali, na kraju nismo dobili. Dražen Bošnjaković je najprije bio pristao, ali smo zatim bili preusmjereni da oko daljnje realizacije sve dogovorimo u središnjici stranke da bi nam na kraju iz središnjice HDZ-a stigla odbijenica. Ivan Malenica nam se pak na pozive i poruke uopće nije javljao, a Vladimir Šeks je također odmah odbio sudjelovati u serijalu. Odbila nas je i bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec - naveo je Juričan uz opasku kako je Bošnjaković bivši ministar pravosuđa, a prije dva dana postao je novi sudac Ustavnog suda, dok je Malenica bio ministar pravosuđa upravo u vrijeme snimanja serije, da bi sad bio predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u čijoj je nadležnosti i postupak izbora ustavnih sudaca.

Obratili smo se danas i prisavskoj Službi na komunikacije, kao i HRT-ovu vodstvu - ravnateljici programa HRT-a Mariji Nemčić, glavnoj urednici svih HTV-ovih programa Raheli Štefanović te uredniku HTV-ova Dokumentarnog programa Tomislavu Mršiću. Svima smo uputili isto pitanje - zašto naručena, plaćena, napravljena i prije točno godinu dana isporučena serija "Ustavni sud" još uvijek nije prikazana, pa čak ni ovih dana kada bi to, zbog cijele drame oko izbora novih ustavnih sudaca, bilo i više nego aktualno? A htjeli smo i doznati planira li se emitiranje te serije, i kad bi se to moglo dogoditi. Kao odgovor na naš upit iz odjela Komunikacija HRT-a stigla je samo jedna jedina rečenica. - Hrvatska radiotelevizija (HRT) će navedeni serijal emitirati sukladno programskoj shemi i programskom interesu - stajalo je u odgovoru koji zapravo ne služi ničemu. Na HRT-u očito opet zaboravljaju da su svojim gledateljima i pretplatnicima dužni objasniti zašto ne emitiraju nešto što je njihovim, pretplatničkim novcem plaćeno. Možda tu nije na odmet spomenuti još nešto. Raspitujući se danas o televizijskoj seriji "Ustavni sud", neslužbeno smo čuli znakovitu crticu da su neki od sugovornika još tijekom snimanja autorskoj ekipi rekli: "Neće vam to HRT nikada emitirati". Hm, jesu li to bile proročanske riječi?

