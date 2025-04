Hrvat došao kod vulkanizera pa se šokirao, evo kako varaju ljude: 'Prijavi ga inspekciji'

Vlasnici automobila dobro moraju paziti koje je doba godine jer moraju slijediti nekolicinu pravila, od toga kada se pala/gase svjetla, do toga kada se trebaju mijenjati gume. Sezona je onih ljetnih pa vulkanizeri imaju pune ruke posla. Na Redditu se stoga povela rasprava o cijenama usluga. Mnogi su zaključili kako je cijena mijenjanja guma poskupila, a vulkanizeri o cijeni odlučuju 'preko noći'. Jedan korisnik napisao je objavu i započeo raspravu. Požalio se: - Evo ja neki dan, tip mi rekao 25 eura za gume promijeniti, ja platim, ok. Odem ja drugi dan i kaže 33 eura (auto stariji + nema TPMS senzore). Pa kako stari? Dakle, u dva tjedna si digao cijenu. Ja mu se požalim, on naplati 25 (mislio je uzeti još ako može) - napisao je i dobio nekolicinu komentara.

Neki korisnici složili su se da se cijena može spustiti cjenkanjem. - S vulkanizerima se uvijek cjenkam i uvijek spuste cijenu. I 25 eura je previše, iskreno.

Neki se ne slažu: - Trenutačno i nije previše. Uzmu mi i 35 samo za ruke, a 25 za skladištenje...

Neki su korisnici pokušali ponuditi alternativna rješenja, poput članstva u HAK-u: - Besplatno vam mijenjaju gume u HAK-u dva puta godišnje ako uzmete članstvo.... No u Zagrebu je lakše dobiti specijalistički pregled kod doktora nego termin za mijenjanje guma preko HAK-a, požalili su se neki.

- Kupi autodizalicu, svaku gumu možeš sam promijeniti. Kupi dva seta guma, budi muškarac, odj*** ih - još je jedan od savjeta, dok je netko napisao: - Pitaj unaprijed za cijenu i nemoj plaćati bez računa. U tom slučaju, da stave 100 eura, to je njihova cijena i toliko cijene svoje ruke. Ali ova situacija mi nije u redu – prijavi ga inspekciji.

