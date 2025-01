Hrabrost, vizija i uspjeh: Transformacija kroz COTRUGLI MBA

Priča Sanje Rossi dokaz je kako hrabrost, spremnost na promjene i kontinuirano ulaganje u znanje mogu otvoriti vrata nevjerojatnim mogućnostima. Njezin put od korporativnog svijeta do osnivanja vlastite tvrtke inspiracija je svima koji žele pomaknuti vlastite granice i stvoriti značajan utjecaj u svojoj karijeri.

Kao dio COTRUGLI zajednice, Sanja je stekla široku perspektivu, ključne analitičke i liderske vještine te bogatu mrežu profesionalaca. Upravo te temelje koristi kako bi uspješno vodila projekte diljem svijeta i ostala na čelu inovacija.

„MBA je bila najbolja investicija u sebe! Čak i najizazovnije putovanje počinje jednim korakom. Iako ova fraza zvuči kao klišej, savršeno opisuje moju karijeru nakon završetka MBA programa. Prije nego što sam se pridružila COTRUGLI Business School, radila sam u Hrvatskom Telekomu kao voditeljica grupe za korporativna sponzorstva i događaje, gdje sam bila odgovorna za razvoj i realizaciju najkreativnijih koncepata za korporativne događaje.

No, moj najveći iskorak dogodio se kada sam prešla iz nacionalnog u međunarodni tim u sjedištu Deutsche Telekoma u Njemačkoj, što se dogodilo nakon što sam završila MBA. Oduvijek sam se osjećala kao kod kuće u radu s međukulturalnim timovima. Nakon MBA-a, željela sam izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečemu o čemu sam imala vrlo malo znanja. Tako sam se prijavila za poziciju u odjelu Strategije u DT u Njemačkoj. Zajedno s raznolikim timom radila sam na provedbi dugoročne strategije za transformaciju i unifikaciju DT organizacije diljem Europe.

Rad i život u inozemstvu proširili su moje horizonte. Bila je to sjajna prilika da otkrijem svoje snage, a također su me učinili sigurnijom u sebe, motiviranijom i spremnijom na promjene i nove izazove.“



Osnivanje vlastite tvrtke

„Početkom 2019. godine napravila sam još jedan hrabar korak – odlučila sam slijediti svoje snove. Napustila sam posao, preselila se u Barcelonu i osnovala vlastitu tvrtku. Počela sam raditi u potpuno novoj industriji – industriji motosporta – kao konzultantica za aktivaciju brenda, kreirajući inovativna imerzivna iskustva za MotoGP događaje diljem svijeta.



Radila sam na projektima u jugoistočnoj Aziji, uključujući MotoGP Tajland i MotoGP Malezija. Rad u drugim zemljama donosi bogato i izazovno iskustvo koje vas uči fleksibilnosti, otpornosti, prilagodbi novim situacijama i kreativnosti u rješavanju problema. To je jedinstveno i, u konačnici, nagrađujuće životno iskustvo.



Uz profesionalne izazove, moja znatiželja prema tehnologiji donijela mi je priliku za suradnju s velikim IT korporacijama diljem svijeta. Trenutno aktivno surađujem s kineskim timovima i tržištem, proširujući svoje znanje i vještine u globalnom kontekstu.



Osim profesionalnih uspjeha, moja ljubav prema prirodi i planinama inspirirala me da osnujem planinarski klub u Kataloniji. Klub redovito organizira planinarske izlete, a osobno sam do sada osvojila više od stotinu vrhova diljem Španjolske, čime aktivno promičem zdrav način života i zajedništvo u prirodi.“



Hrabrost je poput mišića – jačamo je korištenjem. Budite hrabri!

„Najvažnije što sam stekla MBA-om jest šira perspektiva. MBA mi je pružio razumijevanje poslovnog svijeta i ekonomije te važne analitičke vještine za sagledavanje kako svaki element poslovanja doprinosi njegovoj ukupnoj izvedbi. Kada dođe vrijeme za preuzimanje liderske uloge, morate imati širu sliku o tome kako vaše poslovanje funkcionira i što se događa u vašoj industriji.

Kroz COTRUGLI program usavršila sam ne samo znanje iz ekonomije i marketinga, već i vještine timskog rada, poput rješavanja problema i izgradnje timova. MBA program je susret umova. Biti okružen ambicioznim profesionalcima znači da ćete biti motiviraniji dati najbolje od sebe, a možda ćete upoznati i svog budućeg poslovnog partnera. Nevjerojatno je koliko možete naučiti od svake osobe.

MBA je bila iskustvo učenja i sazrijevanja. Da, MBA će biti stresan, ali će se apsolutno isplatiti!“



Pridružite se liderima budućnosti

COTRUGLI MBA nije samo obrazovni program – to je iskustvo koje vas oblikuje i priprema za sve poslovne izazove koje donosi budućnost. Uz podršku CO-LAB mentorske mreže i tehnologija poput AI-a, polaznici dobivaju alate za uspjeh u dinamičnom poslovnom okruženju.



Prijavite se na Info Session



Budite hrabri i napravite prvi korak prema transformaciji karijere. Uz COTRUGLI, sve što zamislite može postati stvarnost - prijavite se na Info Session koji će se održati 7. veljače 2025. u Zagrebu i saznajte sve što vas zanima o COTRUGLI MBA programu.