Horvatinčić se danas mora javiti na izdržavanje kazne u Remetinec

Tomislav Horvatinčić, danas tijekom dana trebao bi se javiti u Remetinec radi izdržavanja kazne od četiri godine i 10 mjeseci zatvora, koja mu je izrečena jer je prije 10 godina skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo talijanski bračni par. Ta mu je kazana postala pravomoćna koncem 2019., a Horvatinčić je u nekoliko navrata tražio odgodu odlaska na izdržavanje i to zbog teške bolesti. No zadnja molba mu je na odbijena, na što se on žalio. Žalba ne odgađa odlazak na izdržavanje, no ako mu bude usvojena, onda je moguć i prekid kazne.

Da će se danas tijekom dana pojaviti u Remetincu na neki je način potvrdio i sam Horvatinčić, odaslavši prijateljima poruku da će ga se od 14. srpnja moći naći na novoj adresi. On tvrdi da ga se u medijima teško demonizira jer je teško bolestan čovjek, što dokazuje i njegova medicinska dokumentacija. To nije sporno, kao što nije sporno da je imao više operacija pa i inozemstvu jer je tvrdio da mu adekvatna medicinska skrb ne može biti pružena u Hrvatskoj. No javnost ne gleda blagonaklono na Horvatinčićeve zahtjeve za odgodom, smatrajući ih izigravanjem sustava te mu ne vjeruje da je teško bolestan, iako je teška i kronična bolest zakonska osnova za traženje odgode izvršenja kazne zatvora.

Kada uđe u Remetinec prvo će ići u Centar za dijagnostiku gdje će se obaviti svi potrebni pregledi, nakon čega će se odlučiti gdje će izdržavati kaznu. Moguće je da zbog svojih zdravstvenih problema odmah bude premješten u Bolnicu za osobu lišene slobode.

Nesreća zbog koje je Horvatinčić osuđen dogodila se 2011. kada je kod Primoštena usmrtio talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro. Na njih je naletio svojom brodicom, a u sudskim postupcima koji su uslijedili vadio se na sinkopu. Sudilo mu se na sudu u Šibeniku i to tri puta. Na prvom suđenju koje je okončano 2015., bio je osuđen na uvjetnu kaznu od 20 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Sutkinja Maja Šupe tada je obrazložila da je Horvatinčić lakomisleno upravljao jahtom brzinom od 25 čvorova, što je dovelo do udara u talijansku jedrilicu. Osuđen je zbog nehaja, a ne da je djelo počinio iz neizravne namjere kako ga se teretilo optužnicom. Tom presudom sutkinja Šupe nije prihvatila njegovu obranu sinkopom, a uvjetna kazna obrazložena je nizom olakotnih okolnosti – od niza zdravstvenih tegoba okrivljenika, preko njegova iskazanog žaljenja do izražene spremnosti da materijalno obešteti obitelj stradalih. Tu je presudu Županijski sud u Zadru ukinuo, smatrajući da nije dovoljno dobro utvrđeno je li Horvatinčić u vrijeme nesreće bio ubrojiv ili ne. Na ponovljenom suđenju, sutkinja Šupe ga je u listopadu 2017. oslobodila krivnje, ovaj put prihvativši obranu sinkopom. I ta je presuda ukinuta te je na trećem suđenju osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora.