'Hodočastim zbog svoje djece i ljubavi prema bosanskoj Posavini'

- Svake godine dolazim na hodočašće. Prije smo po tradiciji iz Posavine išli svetom Anti u Podvinje, a danas je nažalost tako kako je. Bilo mi je drago kad je župa u Gornjim Močilima obnovljena i kad smo počeli hodočastiti iz Podvinja u svoj rodni kraj. Hodočastim zbog svoje djece i zbog ljubavi prema bosanskoj Posavini - rekao je Damir Markić iz Bosanskog Broda, koji od rata 1992. živi na drugoj obali Save u Slavonskom Brodu.

Markić je jedan od sudionika četrnaestog po redu hodočašća od župe sv. Ante Padovanskog u Podvinju kod Slavonskog Broda do istoimene župe u Gornjim Močilima-Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Manifestacija koju povodom blagdana sv. Ante tradicionalno organizira ova povratnička župa u bosanskoj Posavini ove je godine okupila sedamdesetak hodočasnika koji su pješačenjem dugim 15 kilometara simbolično spojili dvije župe, dva grada i dvije države.

Događaj s kojim su se ljudi ovog kraja počeli identificirati nije se prekidao ni u doba pandemije. Brojni hodočasnici svake godine naporno pješače s velikim križem, prolazeći kroz porušena sela iz kojih su prognani prije više od tri desetljeća. Većina ih živi i radi na lijevoj, hrvatskoj obali Save, a vikendom posjećuju svoj rodni kraj. Od 1792 Hrvata koliko ih je prije Domovinskog rata živjelo u župi Gornja Močila, danas ih je ondje stalno nastanjeno svega petero.

Međutim, bez obzira na to, život u ovoj župi nikada nije stao. Jedan od najzaslužnijih za to je župnik Ivan Tolj, čijom je zaslugom u Gornjim Močilima izgrađena nova župna crkva, prekrasan kulturno-sportski centar, tvornica metalnih odljevaka, a uskoro će ondje biti otvorena i bratovština Zajednice Cenacolo.

- Proslava blagdana svetog Ante u našoj župi traje tri dana, a hodočašće je već postalo prepoznatljiv događaj, mala tradicija. To je neka vrsta referentne vremenske točke koja nas svake godine poziva da se okupimo. Gotovo sam siguran da je projekt života koji smo pokrenuli sada već uhvatio svoju fazu. U župi nas čekaju mladi iz Zajednice Cenacolo i vjerujem da sve to radimo ima dobru i pozitivnu dinamiku. Ovi ljudi svjedoci su da je to doista tako – rekao je pater Tolj.

