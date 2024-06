Hodao gol sa sjekirom i razbijao automobile: Žena je vjerojatno duže bila mrtva, istražuje se je li ubijena

- Gol muškarac sa sjekirom u ruci hoda ulicom i razbija automobile! - glasila je dojava koju je 13. lipnja u 14:25 dobila zagrebačka policija od zabrinutih građana na području Susedgrada.

Kada su policajci došli na mjesto dojave, muškarac se već bio zaputio prema kući u kojoj, kako kažu u policiji, prebiva, pa su mu policajci pokucali na vrata te su ga priveli na ispitivanje. A onda je uslijedio dodatni šok. U kući je nađeno i tijelo starije žene, najvjerojatnije članice obitelji. S obzirom na stanje tijela, vjerojatno je duže bila mrtva, pa u zagrebačkoj policiji za sada ne znaju reći što je uzrok njezine smrti.

Odnosno je li riječ o prirodnoj smrti ili je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Drugim riječima, još se ne zna je li žena čije je tijelo nađeno ubijena. Na mjesto događaja izašla je ekipa za očevide, koja je pretraživala kuću te prikupljala sve materijalne i biološke tragove. Kada očevid bude gotov, tijelo mrtve žene će biti prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije te utvrđivanja vremena i uzroka smrti. O rezultatima očevida i obdukcije, ovisit će i hoće li muškarac koji je priveden biti i kazneno prijavljen te ako hoće, za što.

Možda on sam policiji objasni što se dogodilo, no s obzirom na to da je gol hodao po Susedgradu sa sjekirom u rukama, vjerojatno će ga pregledati i liječnik kako bi se ustanovilo je li bio psihički rastrojen ili je možda bio pod utjecajem droge ili alkohola. U policiji kažu da je on za sada pod njihovim nadzorom te da je počelo kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tog događaja.

