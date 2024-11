Hoće li HGSS naplaćivati usluge po uzoru na Austriju? 'Iznos je simboličan, pola stvarnog troška'

Hrvatska gorska služba za spašavanje svoje usluge građanima i turistima nudi posve besplatno već godinama, no sve je izglednije da bi, po uzoru na austrijske kolege, mogli uvesti neku vrstu naknade za trošenje resursa. U zapadnoj Austriji se GSS financira javnim novcem i donacijama, kao i u Hrvatskoj, no značajan iznos naplaćuju i od korisnika.

Predsjednik zemaljske komisije ICAR-a, krovne organizacije svih spasilačkih službi svijeta koja okuplja 140 članica u 80 zemalja, Gebhard Barbisch vodi GSS zapadne Austrije, koja je uzor našim spasiocima, doznaje HRT. U zapadnoj Austriji cijena spašavanja propisana je zakonom - 500 eura po satu. Trošak helikoptera plaća se dodatno i to po minuti, a sad novac ide u održavanje službe, spasioci su i dalje volonteri.

"Mi naplatimo svima" objašnjava Barbisch, bez obzira na to spašavaju li osobu koja se ponašala neodgovorno, ili pak nekoga tko je uistinu doživio nesreću kakva se može dogoditi bilo kome. "Svi moraju platiti propisani iznos, nije malo, a nije ni puno, to je simboličan iznos koji je otprilike pola stvarnog troška" napominje.

Alpinist Stipe Božić smatra kako ideja nije loša, no treba se poraditi na zakonodavstvu i stavu javnosti. "Kada bi mi imali sa osiguranjima to dobro pokriveno, mislim da ne bi bio problem i da bi bili svi zadovoljni, ne bi bilo upita ono zašto vi besplatno spašavate nekog Čeha u japankama iako, naravno, to je neumjesno pitanje" kazao je.

