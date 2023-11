Hrvatska u minusu: Evo koji gradovi su jutros bili najhladniji, stiže nova promjena vremena

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada, osobito u drugom dijelu dana. Na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša, osobito poslijepodne i navečer. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i slab snijeg, glasi vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u višim predjelima s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 14 stupnjeva Celzijevih.

Prema podacima DHMZ-a, jutros su se gradovi u unutrašnjosti Hrvatske probudili su se u minusu. U Samoboru je u 6 sati izmjereno -5,6 stupnjeva Celzijevih, dok je u Slavonskom Brodu bilo -5,5. Hladno je bilo i u Otočcu (-5,3), Krapini i Daruvaru (-5,1), Gospiću (-5) te u Zagrebu (-4,8).

VEZANI ČLANCI

Prema prognozi DHMZ-a, sutra nas čeka opet promjena vremena, kišovito vrijeme u većem djelu države, a moguć je i snijeg.

– Umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s obilnijom kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. U Gorskom kotaru i Lici ponegdje susnježica i snijeg. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu u početku jugozapadnjak i južni vjetar koji će okrenuti na jak sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6°C, na Jadranu između 6 i 10°C. Najviša dnevna od 5 do 9°C, a na obali i otocima od 11 do 15°C – stoji u prognozi.

VIDEO Na vrhu Dinare uz vjetar, osjet hladnoće je ugodnih -22°C