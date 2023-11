Očekuju nas minusi i promjenjivo vrijeme: DHMZ proglasio narančasti meteoalarm za dijelove Hrvatske

Promjenjivo vrijeme obilježit će posljednje dane studenog. Vrijeme na Jadranu u nedjelju će biti pretežito sunčano, dok će na kopnu vrijeme varirati od minusa, sunca, a lokalno i do snijega. U ponedjeljak nas čeka malo oblačnije vrijeme, južina te će biti malo toplije.

Kiše će biti u pojedinim dijelovima Hrvatske, a na Jadranu će biti i u obliku pljuskova s grmljavinom, koje pak u utorak mogu biti i obilniji. Svi oni koji žive u gorskom dijelu Hrvatske mogu očekivati kako će biti i malo sijega, a mogućnosti za to su najizraženije za utorak, navodi dipl. ing. Tomislava Hojsak u vremenskoj prognozi za HRT. Vrijeme u srijedu će biti sunčanije i hladnije, dok se očekuje bura na Jadranu. Od četvrtka će ponovo biti južina, te će biti toplije i oblačnije uz kišu.

Proglašen narančasti meteoalarm za dijelove Hrvatske nedjelju

"Nedjelja će na istoku Hrvatske proteći uz promjenjivu naoblaku. Pljuskovi snijega mogući su ponajprije u zapadnoj Slavoniji. Umjeren i još ponegdje jak sjeverozapadni vjetar pojačavat će osjet hladnoće na dnevnih 4, 5 °C. Hladno jutro bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Uz promjenjivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja, a i ponekog pljuska snijega. Sjeverozapadni vjetar prolazno će jačati samo na sjeveru. Dnevna temperatura od 4 do 7 °C", navodi dipl. ing. Tomislava Hojsak.

Foto: DHMZ

U svojoj prognozi navodi kako će na zapadu biti sunčanije, dok će prije podne biti više oblaka, s nekom pahuljom snijega u gorju.

"Na moru će jaka i vrlo jaka bura postupno slabjeti, te potkraj dana okrenuti na jugo. Jutro u gorju hladno uz najnižu temperaturu zraka od -6 do -4 °C, na moru od 3 do 8 °C. Dnevna temperatura od 5 °C u gorju do 12 °C na otocima", navodi te dodaje kako će jaka bura puhati još u nedjelju i slabjeti tijekom dana.

DHMZ je za područje srednje i južne Dalmacije proglasio narančasti meteoalarm.

Foto: DHMZ

" Jaka, samo ponegdje i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar, tijekom jutra postupno u slabljenju na umjereno jaku. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navode..

FOTO Prvi snijeg pao u Fužinama i stvorio pravu zimsku idilu

Prognoza za naredne dane

U ponedjeljak će biti hladno jutro, a postupno će se naoblačiti uz mogućnost kiše, a u najvišem gorju i snijega. U utorak češća kiša, u unutrašnjosti Dalmacije i obilna, a zapuhat će i sjeverni vjetar. U srijedu sunčanije te hladnije, osobito u jutarnjim satima.

Vakula otkrio čekaju li nas ekstremni događaji ove zime

"Na Jadranu će početkom tjedna jačati jugo, koje će u utorak naglo okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura će porasti, a uz promjenjivu naoblaku povremeno će biti kiše, osobito u oblačniji utorak kada su u Dalmaciji mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. U srijedu smirivanje, manji pad temperature, ujutro mjestimice i bura.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.