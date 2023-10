Hit objava automehaničara iz Slavonije: Nema više 'de, skrpaj mi to', vuča se plaća, a vikendom ne radim

"To što vama vozilo treba odmah i što ne možete bez njega, nije naš problem. Molio bih sve mušterije da parkiraju na parking, a ne da staju kako kome paše."

To je samo dio proglasa automehaničara iz Slavonije koji je ubrzo nakon objave na društvenim mrežama postao viralni hit. Naime, Ivan Lepan, poznatiji kao majstor Iko, napisao je da njegova politika moralnog, pristojnog i osjećajnog odnosa prema mušterijama u proteklih 25 godina nije donijela rezultat, pa se odlučio na zaokret.

– Naš autoservis uvodi neke promjene pa sam mislio da bi bilo pošteno obavijestiti vas unaprijed – objavio je Lepan.

Naplata po radnom satu

Svi koji u Lepanovu radionicu budu dovozili svoje limene ljubimce na popravak od sada će morati poštovati stroga pravila ponašanja.

U svoj način poslovanja automehaničar je uveo 20 novosti od kojih su neke: nema više popusta od 40 do 50 posto na dijelove, nema više "kemijanja" i "de, skrpaj mi", popravak isključivo dijelovima visoke kvalitete bez "skupo mi je to", nema više "vučna za moje mušterije je besplatna".

Korisnike će, kaže, od sada primati isključivo radnim danima od 9 do 17 sati, kako je i propisano radnim vremenom, a oni kojima je izlazio u susret i popravljao im vozila subotom i nedjeljom morat će potražiti nekoga drugog da im tada radi.

Posebno ističe kako više neće uvažavati reklamacije na dijelove za čiji kvar nije odgovoran, a što je dosad rješavao čak i na vlastitu štetu.

– Ako po alternatoru dulje vrijeme curi nafta, za to nije kriv proizvođač, nego vozač. Ja ne mogu kod proizvođača reklamirati takav kvar. Ipak, u znak poštovanja prema mušteriji, odlučio sam osobno kupiti novi dio. Platio sam ga 350 eura, namontirao i rekao mušteriji da ništa nije dužan. Unatoč tome, on je po birtiji pričao kako je pošteno platio popravak i širio svakakve laži, da bi nakon toga opet došao k meni u radionicu kao da ništa nije bilo – govori automehaničar iz Sikirevaca kod Slavonskog Broda.

U svojoj objavi Lepan navodi i to kako njegov radni sat košta 20 eura, samo što ga prije nije tako naplaćivao, ali od sada hoće.

Onima koji ga optuže da im nije promijenio dio koji je naplatio, obećao je kako će kazneno prijaviti i njih i majstore koji su im to "otkrili". Mušterijama koje su nezadovoljne njegovim radom poručio je da se za reklamacije obrate njemu ili nekome od njegovih djelatnika. U protivnom, budu li ga klevetali po birtijama, tužit će ih za uvredu časti.

U objavi ne štedi ni sebe, pa tako obećava da će za svako prekoračenje dogovorenog roka za popravak, ako u međuvremenu nije obavijestio mušteriju o nedostatku dijela ili višoj sili, plaćati penale od 20 eura po satu.

Ono što se u njegovu poslovanju neće promijeniti jest odnos prema putnicima koji prolaze kroz njegovo mjesto. Riječ je, kaže, o ljudima kojima je doista prijeko potrebna pomoć, tako da njima i dalje neće naplaćivati ni uslugu vučne službe ni popravak vozila.

Umjesti zahvale – ogovaranje

Na kraju navodi kako ga je dozvola mušterijama da njegove usluge plaćaju na veresiju do sada koštala oko 40 tisuća eura i sarkastično zaključuje kako krivnja za to leži na njemu jer su im ugrađeni dijelovi vjerojatno otpadali na putu. Stoga će umjesto veresije od sada izdavati račun s odgodom plaćanja na određeno vrijeme, nakon čega će slijediti opomena pa ovrha.

– Dogodilo mi se da mi čovjek doveze auto u 18 sati. Nije mu bilo hitno, ali ja sam ga popravljao do 4 ujutro jer mi je rekao da ujutro ide na posao. Drugi mi je 20 godina dovozio auto samo subotom i nedjeljom, budući da drugim danima ne može jer radi. Pristao sam na to i radio mu vikendom, da bi on na kraju izjavio da prelazi kod drugog majstora jer ne može čekati – prepričava Lepan.

Nakon objave na Facebooku primio je, kaže, dosta poziva ljudi koji su se prepoznali i uz ispriku pitali jesu li oni ti o kojima se govori. Odgovorio im je da će oni na koje se objava odnosi znati o kome se radi te poručio kako na nikoga nije ljutit, nego samo razočaran.

– Ja izgleda živim u pogrešnom svijetu. Ljudi su zlobni, izmišljaju svakakve gluposti. Nikome ništa nažao nisam učinio, a pomogao sam stotinama. I onda umjesto zahvalnosti čujem kojekakve priče i laži po birtijama. Više nikome neću davati usluge iz dobrote – rezigniran je majstor Iko.

