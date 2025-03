Biciklom krenuo na Velebit iako su snježni uvjeti, HGSS-ovci ogorčeni: 'Izložili smo se opasnosti zbog ogromne ljudske gluposti'

HGSS Stanica Gospić u subotu navečer je zaprimila dojavu od zabrinute žene čiji se suprug, 50-godišnji hrvatski državljanin, nije vratio kući niti javio od podneva. Muškarac je u subotu ujutro osobnim vozilom stigao do Bunovca, odakle se biciklom zaputio prema Vaganskom vrhu (1757 mnv), i to po zimskim uvjetima. No, umjesto planiranog povratka, nestao je bez traga, napisano je u Facebook objavi HGSS-a Gospić. Ono što dodatno čudi jest odluka biciklista da se uspinje na vrh po ruti koja nije biciklistička staza, već planinarska. Iskusnim planinarima, u ljetnim uvjetima, za taj uspon potrebno je najmanje dva i pol sata, dok je on odlučio iskušati svoje mogućnosti biciklom po snježnim i ekstremnim uvjetima. Posljednji put javio se supruzi u 12 sati, navodeći da su uvjeti teški i da se ne može vratiti, no umjesto da potraži sigurno sklonište, nastavio je dalje u sve gore vremenske prilike.

Kada je pala noć, kontakt s njim se izgubio zbog ispražnjenog mobitela, a njegova supruga tada je pozvala pomoć. Budući da nije bilo moguće locirati uređaj, u 21 sat su HGSS-ovi spašavatelji krenuli u potragu. Petorica članova ekipe uputila su se prema Bunovcu i nastavila prema Vaganskom vrhu, gdje su u jedan sat iza ponoći pronašli tek tragove. Zbog snježnih nanosa i jakog vjetra, morali su se povući i vratiti u bazu. Ujutro je pokrenuta šira akcija, uključujući i spašavatelje HGSS Stanice Zadar. Jedan tim krenuo je iz sela Medak prema planinarskom skloništu Struge, dok je drugi obilazio područje Bunovca i makadamske ceste. U 14:30 sati, zadarski spašavatelji pronašli su biciklista u skloništu Struge, gdje je stigao prethodne večeri u 21 sat, nakon 13 sati bicikliranja. Ono što je izazvalo ogorčenje među spašavateljima bila je činjenica da je, unatoč ogromnoj potrazi, biciklist nije smatrao potrebnim javiti da je na sigurnom.

"Koliko resursa, koliko truda, brige, znoja i muke ZA ŠTO??? Za ogromnu ljudsku glupost i krajnju neodgovornost, prije svega prema samom sebi i svojim bližnjima, a potom i prema svima koji su dali sve od sebe, izložili se riziku, ostavili svoje bližnje, topli dom i nedjeljni ručak kako bi spriječili moguće neželjene posljedice ili najgori ishod ove egzibicije", stoji u objavi HGSS-a. Ponovno se postavlja pitanje treba li naplaćivati akcije spašavanja u slučajevima ovakve nepromišljenosti i neodgovornosti. I dok se rasprava nastavlja, HGSS-ovi volonteri već su spremni na sljedeći poziv, u nadi da se slična situacija neće ponoviti.