Analitičari o Zekanovićevu sramotnom ispadu: 'Bešćutan i opasan u kontekstu atentata na slovačkog premijera'

Prvi dan novog saziva Sabora prošao je u znaku šokantnog istupa Hrvoja Zekanovića. "Peđa Grbin trenutačno je zombi, živi mrtvac. Čovjek koji je izgubio izbore, neki od vas su i konkurenti. Više vas nitko i ne brani. Izazivam vas. Tko će braniti Peđu Grbina? Ajmoo. Nitko ga neće braniti. Pa naravno, tko će braniti živog mrtvaca Peđu Grbina? Zombija jedino možeš, znate kako... Znate one filmove. Treba ga pogoditi u srce s kolcem i metkom u čelo. Evo jedan. Da, da. To se zove hrabrost", vikao je Zekanović iz saborske klupe. Sramotne izjave mnogi su odmah osudili, pa tako i analitičari Večernjeg lista. Dragan Bagić kaže da je riječ o neprihvatljivim izrazima.

"Jasno je da je Zekanović mislio metaforički i da je htio poslati poruku da je Grbinova politička karijera gotova, odnosno da njezinom kraju nedostaje samo jedan završni politički udarac. U tom smislu, sam smisao poruke nije problematičan. Iako je upitno koji je smisao slati takvu poruku na sam dan konstituiranja Sabora, kada bi trebali imati određenu svečanost. Zekanović kao dio većine bi na taj dan trijumfa svoje političke opcije trebao pokazati više dostojanstva prema poraženom političkom protivniku. Jadno je cipelariti protivnika koji je već na podu. To pokazuje Zekanovićevu ljudsku i političku razinu. Ali on ima pravo biti 'bidan političar', pa poruka u svojoj biti nije moralno problematična, ali je besmislena i niska. Ono što je problem jest sam izričaj, odnosno način kako je poruka oblikovana", pojašnjava Bagić. Dodaje kako korištenje izraza kao što su "metak u čelo" nikada ne bi smjelo biti prihvatljivo. "A pogotovo nije u konkretnoj situaciji u kojoj je to izrečeno, samo dan nakon atentata na slovačkog premijera i u situaciji kada možemo očekivati porast napetosti i u hrvatskom društvu. Taj stil i način oblikovanja poruke potpuno je neprihvatljiv i opasan, te samim time za svaku osudu. Očekujem od Jandrokovića kao predsjednika Sabora i Plenkovića kao šefa većine da se očituje o toj Zekanovićevoj izjavi te da je osudi", dodao je.

Profesorica Marijana Grbeša-Zenzerović kaže kako je Zekanovićeva izjava eklatantan primjer verbalnog nasilja. "Preneseno značenje ili ne, takav jezik apsolutno je neprihvatljiv i opasan. Zekanovićev ispad posebno je bešćutan i opasan u kontekstu atentata na slovačkog premijera Roberta Fica. Na simboličkoj razini žalosno je da je novi saziv Sabora započeo svoje zasjedanje ovakvom, nasilnom i huškačkom retorikom. Podsjećam da je Hrvatska udruga za odnose s javnošću titulu antikomunikatora za 2023. godinu dodijelila upravo hrvatskim političarima, između ostalog i za njihovu vulgarnu i destruktivnu komunikaciju u Saboru. U hrvatskoj politici vrijeđanje je postalo standard, a konstruktivne političke rasprave vrlo su rijetke. Posljedica toga su polarizacija i jačanje animoziteta između različitih dijelova društva", objašnjava profesorica.

