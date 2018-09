HDZ u lovu na nove zastupnike

Premijera Andreja Plenkovića očekuje i više nego izazovna jesen čijoj uvertiri začinjenoj bankrotom Uljanika, izbacivanjem Darka Milinovića iz HDZ-a i nastavcima afere Agrokor upravo svjedočimo.

Neugodna situacija s knjigom

Sredinom rujna izlazi i knjiga Martine Dalić, bivše potpredsjednice Vlade koja je razočarana u nekad bliskog suradnika Plenkovića, u kojoj će iznijeti svoju istinu o Agrokoru. Možda i više od samog sadržaja knjige, za Plenkovića bi moglo biti neugodno to što će Martina Dalić objavom knjige prekinuti šutnju i progovoriti o tome kako je o svemu, zajedno s njom, odlučivao i u sve bio upućen upravo premijer Plenković. To bi premijeru mogla biti iznimno neugodna situacija koja će pojačati dojam afera koje svako malo cure u javnost o tome kako su se i koliko članovi grupe Borg naplatili u Agrokoru. Uskoro će biti i jasno vraća li se, zaista, bivši HDZ-ovac Darko Milinović u Sabor, čime bi Plenkovićeva većina pala na graničnih 76 ruku. Sve to otvara pitanje jesu li mogući prijevremeni, izvanredni izbori ili će HDZ pokušati podebljati tanku parlamentarnu većinu. Izvor iz vodstva HDZ-a, blizak Plenkovićev suradnik, odgovara da je daleko realnija opcija akcija podebljavanja parlamentarne većine.

– Kada pogledate odmetnike iz raznih stranaka, dobit ćete širu sliku. Sve su to zastupnici koji bi potencijalno mogli biti dio vladajuće većine. Sve je širi krug mogućih podržavatelja HDZ-ove Vlade – tvrdi taj izvor iako nije otkrio s kim i pregovara li uopće vodstvo HDZ-a o novim transferima. Kada se uzme u obzir da su dio HDZ-ove većine HNS i Tomislav Saucha, bivši šef kabineta tadašnjeg SDP-ova premijera Zorana Milanovića, nijedan transfer, koliko god bio nezamisliv, više ne treba čuditi. Međutim, većina nezavisnih ili odmetnutih zastupnika i dalje demantira da pregovaraju ili da bi mogli postati dio HDZ-ove većine.

No, HDZ-u u prilog ide to što većini zastupnika nije do novih parlamentarnih izbora jer mnogi od njih vjerojatno više nikada neće vidjeti Sabor. To se posebno odnosi na zastupnike SDP-a, ali i na neke odmetnute mostovce i sl. Izvor iz vodstva HDZ-a navodi kako bi novi izbori, kada bi HDZ gledao uskostranački, bili neloše rješenje jer uz uništeni SDP izgledi za bolji rezultat HDZ-a ipak su veći.

– Ali ne želimo stopirati sve što Vlada radi kako bi HDZ profitirao na izborima. No, ne bojimo se nijedne opcije – poručio je taj sugovornik. On je uvjeren da se Darko Milinović neće vratiti u Sabor nakon što je izbačen iz HDZ-a.

– Zašto bi bio u dvostrukoj negativnoj situaciji, dakle izbačen je iz stranke i još da podnese ostavku na mjesto župana kako bi se vratio u Sabor, a nema šanse da na ponovljenim lokalnim izborima Milinović kao neovisni pobijedi HDZ. Uvjeren sam da se neće vratiti u Sabor – poručio je taj izvor. Milinović će pak novinsku konferenciju na kojoj će najaviti buduće poteze, ali i optužiti vodstvo HDZ-a za laž o tome da već ima jednu opomenu časnog suda, da je odbio sastanak s Resslerom i ekipom kada je s 200 HDZ-ovaca zaposjeo centralu stranke itd, održati sutra i to najvjerojatnije u Zagrebu. Iako izvor blizak premijeru sugerira da je među odmetnicima raznih stranaka u Saboru sve širi krug mogućih podržavatelja HDZ-ove većine, većina saborskih zastupnika s kojima smo razgovarali tvrdi da nitko iz HDZ-a nije razgovarao s njima, odnosno kako nikada ne bi podržali HDZ-ovu Vladu. No i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak mjesecima je uvjeravao novinare (ili lagao) da ne razgovara s HDZ-om, da bi nakon ulaska u Vladu taj čin opravdavao stabilnošću države.

Nije bilo razgovora

Posljednjih dana ponovno se barata podatkom da će IDS sa svoja tri zastupnika podržavati Vladu i osiguravati većinu, ako ne direktnom koalicijom, onda barem dižući ruku za HDZ-ove zakone. To predsjednik IDS-a Boris Miletić odlučno odbacuje.

– Ni formalno ni neformalno nećemo podržavati HDZ-ovu Vladu. IDS-ovi birači kad glasuju za nas znaju što od nas mogu očekivati, mi smo liberalno-lijevi centar i s HDZ-om ne idemo – naglašava Miletić. Nagađalo se i da saborska zastupnica i potpredsjednica HSS-a Ana-Marija Petin izlazi iz te stranke zbog neslaganja s predsjednikom Krešom Beljakom te prelazi u većinu, no ona takve teze odlučno odbacuje.

– Ne napuštam HSS i ne prelazim u HDZ – odlučno je poručila Petin dodavši kako o eventualnoj podršci većini nije ni razgovarala s nekim iz HDZ-a.

Bivši SDP-ovac Zdravko Ronko također kaže da ni s kime nije razgovarao te naglašava i kako je medijska priča da je bio na kavi s Milijanom Brkićem – laž. Njegov bivši kolega Bojan Glavašević poručuje kako “ni mrtav ne bi s HDZ-om”. Na jednakom je tragu i bivši mostovac, nezavisni Marko Vučetić koji će u Saboru osnovati Klub zastupnika s Glavaševićem. Treći koji se spominje kao dio ovog Kluba nezavisni je Vlaho Orepić, no ni on, čini se, ne misli pomagati HDZ-u.

– Ne želim biti jezičac na vagi i rješavati probleme HDZ-a – naglašava Orepić. Nezavisni Marin Škibola jednom je već pomogao Vladi, kad je nakon Bože Petrova trebalo izabrati Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora, i nakon toga je prestao podržavati većinu. Tada je svoju podršku uvjetovao donošenjem zakona kojim bi se riješio problem tzv. Raiffeisen zadruga.

– Nitko me nije kontaktirao, a sada imam bitnijih stvari kojima bih se bavio – kazao nam je Škibola.

