HDZ popušta Ričardu? Dukić: Ne zanima me 'funkcija', ovdje sam zbog građana Zadra

Iz zadarske gradske uprave izvijestili su javnost da će nastavak prekinute sjednice zadarskog gradskog vijeća biti u četvrtak u 16 sati dan i pol prije posljednjeg roka za usvajanje proračuna. Politička kriza u Zadru, bit će tako, ako je suditi po priopćenju gradonačelnika Branka Dukića riješena bez samoraspuštanja vijeća, novih izbora ili povjerenika… I uz pristajanje na dio uvjeta Enia Meštrovića alias Ričarda koji se doduše dosad nije oglasio, kao ni ostala oporba koja ima većinu u gradskom vijeću Zadra i o čijim rukama ovisi podrška proračunu HDZ-ovog gradonačelnika.

''Zadnja sjednica Gradskog vijeća, na kojemu se po peti put našao prijedlog proračuna, započela je prošlog četvrtka u 9 sati i ona službeno još uvijek traje. Do ovog trenutka zadarska javnost, kao ni ja, i dalje nema informacija ne samo o stavu većine vijećnika prema sudbini proračuna za čije je donošenje Visoki upravni sud dao rok do ove subote, 7. rujna, nego ni o sudbini svih proračunskih korisnika. Posljednja izjava predsjednika Vijeća ukazuje na mogućnost odustajanja od nastavka te sjednice što bi značilo raspuštanje Vijeća i nastavak financiranja nužnih rashoda.

Ponavljam, moj je interes proračun isključivo jer je proračun u interesu građana. Građanin sam ovoga grada, dijelim s njima njihove, svoje i zajedničke probleme već osmu godinu. Dobro znam što znači roditelju kupnja učeničkih materijala. Dobro znam da udruge vlastitim novcem financiraju programe u kulturi kako bi svi mi imali sadržajniji život. Znam što znači roditelju plaćanje putovanja njihove djece na sportska natjecanja. Znam kako škole nemaju na raspolaganju sredstva za grijanje i ostali nužni školski materijal. Znam da stručni ljudi odlaze iz naših tvrtki, ustanova i ove gradske uprave jer su potplaćeni. Mogu ovako nabrajati do sutra, baš kao vrijedne projekte komunalne i društvene infrastrukture koji čekaju već 8 mjeseci. Ja ne kalkuliram kad su potrebe građana u pitanju. Ne zanima me „funkcija“, ovdje sam zbog građana. A ovo je trenutak u kojemu nemam pravo na odustajanje.

Ako za dobro građana to znači još jednom pokušati spasiti Proračun, pa time i održati do kraja mandata ovaj saziv Gradskog vijeća – može! I nije mi problem jer znam kome služim. Uostalom, svoju zakonsku obvezu predlaganja proračuna izvršio sam pet puta do sada, nije mi problem ni šesti, ako to donosi dobrobit.

Tu je još jedna šansa kakvu više Vijeće samo sebi ne može pružiti. Ovo je put… Vijeće mora završiti započetu sjednicu. Nije izglasan dnevni red i moguće je u nastavku skinuti proračun s dnevnog reda. Onda ću žurno poslati novi prijedlog proračuna, a predsjedniku Vijeća ostaje mogućnost da sazove izvanrednu sjednicu s tim novim prijedlogom u zakonskom roku. Napominjem, ukoliko se proračun izglasa, on mora biti zakonit! I formalno i sadržajno.

Kako nisu dostavljeni prijedlozi niti amandmani u zakonskom roku, a odaslani su neki uvjeti za podršku proračunu, ova Gradska uprava dovršava novi prijedlog proračuna vodeći se smjernicama iz postavljenih uvjeta nezavisnih vijećnika s liste Enija Meštrovića. Potrebno je definirati odgovarajuće namjenske pozicije. Onda te pozicije uravnotežiti pojedinačno i ukupno kako bi se održala zakonitost, stabilnost i održivost već šestog po redu prijedloga proračuna, ali i osigurala provedba svih uvrštenih programa i projekata. To znači i odgodu pojedinih planiranih projekata za koje ćemo odmah pokrenuti postupke javne nabave, ali s realizacijom krenuti s početkom iduće godine i novim proračunom, gdje je to moguće.

Evo konkretnih podataka o novim stavkama rashoda koje će biti uvrštene u taj posljednji prijedlog:

1. Milijun eura bit će osigurano za kupnju dva stana u Zagrebu, a za potrebe smještaja oboljelih i članova njihovih obitelji tijekom liječenja u tamošnjim zdravstvenim ustanovama.

2. 4,6 milijuna eura bit će namijenjeno za jednokratne novčane potpore zadarskim umirovljenicima povodom Dana Grada, uz poštivanje cenzusa o visini mirovine do 670 eura.

Dužan sam obrazložiti i zahtjev za ukidanjem plaćanja odvoza otpada zadarskim kućanstvima. Situacija u kojoj Čistoća d.o.o. obavlja djelatnost skupljanja otpada, a da pri tome, makar i privremeno, ne obračunava i ne naplaćuje svoju uslugu, nije zakonski moguće. Takav način poslovanja bio bi u izravnoj suprotnosti sa Zakonom o gospodarenju otpadom, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost pa tako i drugim zakonima. Takvo postupanje ne može se nadomjestiti kapitalnom pomoći osnivača bez obzira na iznos te pomoći.

Također, nije moguće, s obzirom na proceduru – izradu kriterija i mjerila, provedbu javnih poziva i same pripreme programa s obzirom da smo ušli u rujan, isplatiti nagrade udrugama i klubovima kako se to od mene traži. Iz tog razloga ova su sredstva, kao i ona vezana uz privremenu obustavu naplate odvoza otpada, preusmjerena na poziciju potpora umirovljenicima. Dakle, nudim posljednju šansu svima onima koji se još dvoume s podrškom proračunu. Vjerujem kako nastavak proračunske agonije koja će potrajati najmanje do sredine idućeg ljeta nikome nije cilj. Jedini je moj interes proračun koji pripada građanima Zadra - istakao je

gradonačelnik

Zadra Branko Dukić'', objavio je.

