'Zadar je prostorno i komunalno devastiran i disfunkcionalan grad'

Zadar nema proračun i nekoliko dana uoči posljednjeg roka za (ne)usvajanje proračuna u Zadru još uvijek je neizvjesan epilog. HDZ ima gradonačelnika, u vijeću nema većinu, a oporba je prošlog tjedna napustila sjednicu gradskog vijeća bez da je proračun i došao na red. Optužbe zbog političke krize pljušte ne s dvije, nego sa svih strana. I to brutalne. U Zadru je, podsjetimo, nedavno bilo i fizičkih napada na političare ili na njihovu imovinu, privođenja, suđenja… Evo što za Večernji list u intervjuu o trenutnoj, ali i uopće političkoj situaciji u Zadru, tvrdi (oporbeni) predsjednik gradskog vijeća Marko Vučetić o kojem ovisi sazivanje i nastavak, prekinute sjednice.

Zadar nema proračun, prošli je proglašen nezakonitim, a nekoliko dana do isteka roka za prihvaćanjem proračuna vijeće nije imalo kvorum…Što se po vama dogodilo i zašto nema proračuna?

- Odgovornost za donošenje proračuna je isključivo na gradonačelniku, on je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna i o njegovim komunikacijskim i spoznajnim vještinama ovisi hoće li za to osigurati potrebnu većinu. Tražene vještine Branka Dukića su, u najboljem slučaju, rahitične. Pokušao sam, nakon odluke Visokog upravnog suda o nezakonitosti usvojenog i blokiranog proračuna, ovaj problem prikazati kao čisto tehničko pitanje o kojem ovisi život grada u preostala četiri mjeseca, a ne kao raspravu o, uvjetno rečeno, pravom proračunu, jer to tada ide u smjeru davanja podrške Dukiću. Proračun je, u redovitim okolnostima, prvorazredni politički čin kojim se očituje tko ima većinu u Gradskom vijeću. Da skratim, Dukić je učinio sve pogreške koje je mogao učiniti, posljedica toga je gubitak kvoruma i, naravno, racionalnosti.

HDZ ima gradonačelnika, oporba većinu u gradskom vijeću, dosad je unatoč tome proračun HDZ-ovog gradonačelnika prolazio, zašto ovaj put ne prolazi?

- Proračun nikad nije prošao bez otpora. U prvoj godini mandata za proračun su glasali vijećnici HDZ-a, Akcije mladih i Nezavisne liste Enija Meštrovića. Naivno su mislili da je s Dukićem, kao predstavnikom predatorske stranke, a HDZ jest predatorska stranka, moguća suradnja. U drugoj godini mandata usvojen je proračun koji je potpuno izmijenjen amandmanima, a za taj proračun su bili svi osim HDZ-a. Taj proračun je bio blokiran, da bi polovicom prošle godine bio legaliziran. Ovo je treći proračun, a za njega su glasali vijećnici HDZ-a i Nezavisne liste Enija Meštrovića. Kada uzmemo u obzir ovu činjenicu, jasno je da je Dukić, za razliku od splitskog gradonačelnika koji nije pristao na proračunsko mrcvarenje grada te je dao ostavku i izašao na izbore za gradonačelnika i Gradsko vijeće, pristajao na sve osim na mogućnost da ostane bez gradonačelničke fotelje, što je filistarska pozicija. Dukić je, kao što sam to jednom istaknuo, funkcionalan u primarnoj profesiji – ginekologiji. Kada se nađe u trokutu pogled-ruke-ženski reproduktivni sustav funkcionira. Pogled na ženski reproduktivni sustav mu organizira ruke. Kada pročitam priopćenja koja piše lokalni HDZ, razvidno je da na stranačkim sastancima Dukiću, kada vidi tko ga okružuje, ruke stalno rade.

22.09.2023., Zadar - Fotografije Marka Vucetica za intervju u Nacionalu Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li gradonačelnik u tri godine kada mu je oporba izglasavala proračun ispunio njihove amandmane ili barem većinu?

- Ne, to i je glavni problem. Na prošloj sjednici je, odbijajući ovogodišnji amandman Enija Meštrovića jer je besmislen i neprovediv priznao da mu je prošlogodišnji, također besmisleni i neprovedivi, amandman prihvatio samo zbog toga da prođe tadašnji proračun. Ako ove godine ne želi prihvatiti Meštrovićev besmisleni amandman, onda je sasvim jasno da to ne čini zbog besmislenosti samog amandmana nego ili zbog vlastite besmislenosti, što ne bih kao pravi razlog isključio, ili, naprotiv, zbog toga što mu nije stalo da Zadar dobije ovaj četveromjesečni proračun.



HDZ tvrdi da zbog oporbe koja prvi put u povijesti ima većinu Zadar propada. Je li to istina?

- Zadar propada, to je nedvojbeno, baš kao što je nedvojbeno da propada zbog onih koji obnašaju izvršnu vlast. Zadar je propadao u New Yorku, kada se prije nekoliko mjeseci čitava Hrvatska zabavljala malomišćanskim bakanalijama zadarske delegacije sastavljene od političara predvođenih Dukićem, podatnih medija bez profesionalne etike, i nešto turističkih radnika. Zadar propada opstruiranjem osnivanja bitnih institucija kao što su, primjerice, Centar za mlade i Centar za mentalno zdravlje djece i mladih, samo zbog toga što HDZ tu ne može smjestiti vlastite kadrove, Gradsko vijeće im stoji na putu. Zadar propada, da ne nastavljam dalje, zbog kupovanja slike iz nužnog financiranja samo zbog toga što je to nužno za emocionalno-kumovsko-prijateljsku stabilnost Dukićevog osobnog imaginarija. Ako Zadar nema ništa protiv nabrojenog propadanja, neka stvarno i propadne, tu štete nema.

- Riječ je o morbidnom, javno očitovanom, elementu onoga što ova stranka jest. U kampanji su, opet uz vjerno sufliranje lokalne medijske sitneži, odlučili zaigrati na kartu onkoloških bolesnika s kojima se, temeljem osnovnog zova ljudskosti, lako solidarizirati. Tvrdili su da će Zadar te 2021. god. dobiti linearni akcelerator. Taj akcelerator je došao prije nekoliko mjeseci, ali nije stavljen u funkciju. Igrati se s emocijama ljudi koji su, zbog zdravstvenog stanja, prepušteni aritmetici smrti i života, mogu samo najgori od najgorih.



Vi ste neovisni kandidat, ali na izborima podržan od oporbe, možete li nam opisati i stanje među njima, kakvim ga vi vidite?

- Da, pristao sam, zbog osobnog rejtinga kojega imam, kao nezavisni odnosno nestranački kandidat okupiti pet političkih stranaka kako bih onemogućio rasipanje glasova. Naravno da je ta koalicija imala limit jer stranke nose limit. Koalicija je imala snažnu antihadezeovsku dimenziju kako bi se umanjile napetosti među samim koalicijskim partnerima. Koalicija je bila privremena, u sebi je sadržala i element razlaza partnera ako ne dobiju gradonačelnika. Do razlaza je došlo jer je moralo doći, došlo je i do izraženijih tenzija, i do toga je moralo doći, ali i do nove suradnje jer je i do toga moralo doći. Antihadezeovska koalicija uskrisuje svaki put kada HDZ prijeti. Ta prijetnja je opet na djelu, pa je i suradnja također na djelu. Ne zaboravimo da je, upravo zbog toga što HDZ nema kontrolu nad Gradskim vijećem, došlo do osipanja HDZ-ovog kluba vijećnika – napustio ih je tadašnji predsjednik vijeća. To, naravno, nije bila tema za ove redakcije specijalizirane za onkološku i turističku problematiku.

Zanima nas i komentar tvrdnji oporbe da je Zadar grad građevinske mafije, da HDZ ima pod kontrolom sve institucije…Je li baš tako?

- Nije, HDZ nema pod kontrolom Gradsko vijeće. Moj zadatak je bio da spriječim uspostavljanje te kontrole. Zadatak sam izvršio, Gradski vijeće se sada slobodno može i raspustiti, ali će taj otpor i dalje trajati, i to na višoj i puno značajnijoj razini – Vijeća neće biti, a djelovat će na psihološkoj razini, imat će sve antihadezeovske učinke. Što se tiče građevinske mafije, ona može biti predmet spora, u smislu postoji li uopće, ono što je izvan spora je da je Zadar prostorno i komunalno devastiran i disfunkcionalan grad. Promet je u neredu, zelenilo je uništeno, ovo ljeto su čitave gradske četvrti ostajale bez vode itd. To ne bih nazvao posljedicom mafijaškog političkog djelovanja na komunalnom području, jer i mafija ima neki kodeks. U Zadru nema kodeksa, da ga ima, bilo bi i komunalnog reda, makar i mafijaškog.

Unatoč takvim komentarima HDZ oduvijek ima gradonačelnika, po Vama zašto?

- Zadar je grad koji je gotovo dva stoljeća u posluhu prema svakoj centralnoj vlasti. Čak i kada se čini da je nastupilo vrijeme promjene, aktivira se zadarska mentalitetska greška. Koliko je riječ o zadarskom dostojanstvu s greškom, jasno je i iz slučaja kada je Stanislav Antić zamalo postao gradonačelnik Zadra, ali to ipak nije postao jer ga je, uz šutnju birača, izdala osoba s njegove liste.

I na kraju kad je posljednji rok za sazivanje sjednice gradskog vijeća i budući da to ovisi o vama što ćete učiniti i koji su scenariji ako proračun ne prođe?

- Sjednicu Gradskog vijeća mogu sazvati sve do 7. rujna, nakon toga ne, a hoću li to napraviti, ovisi o meni, na to me ne može nitko prisiliti. Budući da se opirem prevarama, naravno da ću sazvati sjednicu ako postoji većina koja će usvojiti proračun ali, budući da se, isto tako, opirem besmislenosti, nemam namjeru sazvati sjednicu koja ništa ne znači. Ako proračun ne prođe, Vlada raspušta Gradsko vijeće, do izbora najvjerojatnije neće doći do kraja godine, a u sljedećoj godini izbora ne može biti jer se u svibnju održavaju redoviti lokalni izbori. Grad će do tada biti potpuno prepušten Dukićevoj volji, a to oporba, ako je imalo suvisla, može preokrenuti u svoju korist, a potom i u korist grada. Sad, je li mentalitetska greška snažnija od varke uma, ovisi o institucionalno organiziranoj oporbi. Po njoj dolazi politička promjena, naravno, ako mentalitetska greška nije učinila svoje.