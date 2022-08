HDZ Petrinja: 'Nismo tražili, pa ni platili produžetak domene'; Autor stranice: 'Tražili ste, ali niste platili predizborni angažman'

Nakon je na internetskoj stranici HDZ-a Petrinje osvanuo natpis da je ''sadržaj uklonjen zbog neplaćanja računa'', akteri uključenu u ovu priču, pojasnili su razloge koji su doveli do ovog neuobičajenog natpisa. Sudeći po napisanom, HDZ Petrinje dužan je novac administratoru stranice, no predsjednik HDZ-a Petrinje Mihael Jurić kazao je da je stranka odustala od stranice jer su se počeli orijentirati na Facebook.

- Stranicu www.hdz-petrinja.hr otvorila je prije početka kampanje isključivo za lokalne izbore 2021. godine tvrtka 'Imagis d.o.o.' koju vode supružnici Sanja i Ivan Glibo, a za potrebe praćenja prisutnosti rada stranke u Gradu Petrinji, i kao mjestu na kojem smo mogli najaviti sudjelovanje na tada tek predstojećim izborima. Tvrtka je za nas kasnije, tijekom kampanje, obavila niz promidžbenih usluga, vidljivih u dokumentaciji kampanje koja se nalazi i na webu www.izbori.hr, javno dostupnoj svima na transparentan način. Međutim, sama web stranica nije korištena u kampanji niti kasnije, jer je stranačka odluka bila da se fokus prebaci na društvene mreže za vrijeme same izborne kampanje, a i nakon nje - naveo je Mihael Jurić u priopćenju u kojem je htio, kako je naveo, pojasniti kako je došlo do te situacije. Dodao je i nije bilo niti potrebe za održavanjem te stranice jer stranka za njom nije iskazala potrebu te nije postavljan novi sadržaj od 2021. godine.

- Nužnu komunikaciju s lokalnom zajednicom obavljamo preko našeg Facebook profila, a ključne stranačke objave dostupne su na glavnoj stranici stranke. Tvrtka 'Imagis d.o.o.' je samostalno produžila domenu i na njoj objavila ovaj sadržaj. Ne postoji pravna osnova, narudžbenica niti ugovor za održavanje te dakle stoga ni plaćanje domene i web stranice u 2022. godini - napisali su iz HDZ-a Petrinja s potpisom predsjednika Mihaela Jurića.

No, Ivan Glibo kazao nam je kako istina nije takva. On tvrdi da mu je HDZ Petrinje ostao dužan za sav angažman koji su u predizbornoj kampanji u 2020. godini tražili od njega i njegove tvrtke. Sve što su ih HDZ-a tražili, tvrtka je i napravila.

- No do sada nismo dobiti niti kune za svoj angažman u predizbornoj kampanji. Izrade internetskih stranica lokalnog HDZ-a, ali i stranice volimpetrinju.com bile su tek dio angažmana. I na stranici volimpetrinju.com također stoji natpis da je sadržaj uklonjen jer nije plaćen račun. Dakle, nije ovdje riječ o produžetku domene stranica, već o neplaćanju izvornog rada i kreiranja stranice. HDZ Petrinje zna za svoj dug, znaju jako dobro koji su iznos ostali nama dužni i za što sve, ali to očito ne smatraju važnim. No, postoje ugovori, sva dokumentacija o naručenim poslovima, interna izvješća, finalni obračun, te podaci o dugovanju, na to sam ih upozoravao i u mailovima. Čak su mi nudili i kompenzaciju u zamjenu za plaćanje računa, ali ja sam to odbio. Dakle, dug ostaje. Isto tako, sadržaj nije postavljen od 2021. godine jer nisu platili dug. Pitali su me mogu li na tu internetsku stranačku stranicu staviti podatke sa unutarstranačkih izbora, ali sam im rekao da to nije moguće, obzirom da još nisu platili dug - pojasnio nam je Ivan Glibo.

Dodao je da je natpis postavljen na obje stranice na internetu kao pojašnjenje i podsjetnik da se naručen posao treba platiti. Za sada, kazao nam je Ivan Glibo, ne razmišlja o tužbi, ali, dodao je, tko zna, možda i do toga dođe.