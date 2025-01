HDZ o sučeljavanju: 'Milanović je sve nervozniji i sve se više vraća onome jedinom što zna'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) osvrnula se na društvenim mrežama na sučeljavanje dvojice kandidata za predsjednika, Zorana Milanovića i Dragana Primorca. Iz HDZ-a su naveli kako se Milanović sve više vraća uvredama i lažima te skreće pažnju s određenih pitanja. "Kako TV debata prolazi, Milanović je sve nervozniji i sve se više vraća onome jedinom što zna - uvredama i lažima. A na pitanje o podršci koju mu pruža retrogradna platforma NeMožemo odgovora uobičajenim skretanjem pažnje - ovaj put napadom na Izrael!", naveo je HDZ.

Naime, na sučeljavanju na HRT-u, kandidatima je postavljeno pitanje vezano uz rodnu ideologiju. Dragan Primorac je kazao: "Definicija muško i žensko je vrlo jasno određena brojnim faktorima. Jedna od njih je anatomija, fiziologija, genetika. I nema nikakve dvojbe da Hrvatskoj ta opasnost ne prijeti. Međutim, Hrvatska je otvoreno društvo za one koji imaju određene medicinske indikacije koje moramo prihvatiti. Međutim, znate što je zabrinjavajuće? Što je Zoran Milanović u partnerstvu sa svojim prijateljima iz Možemo i Zagreba. Tijekom dodjele darova, tijekom Svetog Nikole, oni su imali kategoriju gdje otac i majka više ne postoje, nego roditelj 1 i 2. To nije moja Hrvatska, gospodine Milanoviću."

Milanović je na to odgovorio: "Dakle, rodna studija, o tome se radi. Nema ideologije. Moji prijatelji iz Možemo, pa imam tamo neke prijatelje, ali u principu me kritiziraju dosta. Njegovi prijatelji iz Izraela, Ben Gwir prijatelji, ako o njima govorimo, prijatelji su masovni ubojice. To su prijatelji. To su prijateljstva kojima se on hvali. Ja ne. I s rodnom ideologijom. Ne, rodne studije su program na fakultetu. Je li jasno?"

