Hajdaš Dončić o slučaju Dabro: Imamo najavu rata između HDZ-a i DP-a, ovdje se više ne radi o Dabri

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a je također komentirao ostavku Josipa Dabre. U svom obraćanju kazao je kako je Dabro "primjer bahatog ministra" te se osvrnuo na njegova navodna upozorenja o kriminalu u Hrvatskim šumama i poljoprivredi. "Imali smo primjer bahatog ministra u Vladi, koji je ponašanjem izvan zakona i takav bio dobar premijeru Andreju Plenkoviću. A sad imamo i optužbe tog bivšeg ministra da je upozorio premijera o kriminalu u Hrvatskim šumama i poljoprivredi, ali mu je on rekao da šuti o tom. Ispod tog žita se krije nešto puno gore, vjerojatno neka ucjena, vjerojatno neki “dealovi”, kojima je HDZ sklon. Imamo najavu rata između HDZ-a i DP-a. Ali, rata za pozicije. Što nam to govori? Da Plenković mora otići jer ovo je prevršilo svaku mjeru. Nedavno mu je 75 posto građana to i poručilo" rekao je predsjednik SDP-a prenosi N1.

Osim toga, kazao je smatra li da su premijer i Ivan Penava znali za sporne snimke ranije. "Vjerojatno jesu, ali ministar je upozoravao na kriminal, o čemu je Plenković šutio, što je kazneno djelo. No, kad imate slabog premijera, imate i slabu vladu. To je isključivo za izvanredne izbore pa neka građani odluče tko bi trebao upravljati Hrvatskom. Dabro je, ako ćemo biti racionalni i realni, otišao zbog snimke, no progovorio je o kriminalu i bio vrlo jasan kako je o njemu upozorio Plenkovića, koji je šutio" dodao je Hajdaš Dončić.

"To je opasno. Ovdje se više ne radi o Dabri. Njegovo ponašanje, osobito u ovim okolnostima za društvo, je katastrofa, ali ovo je nešto gore" dodao je i objasnio kako ne može tvrditi koja je pozadina puštanja snimke, međutim tvrdi kako je za sve odgovoran Plenković. "Čovjek ga je upozoravao na kriminal. Njega treba prijaviti, osobito ako si premijer. Osim, ako nemaš neke svoje interese ili si vezan pa ne smiješ o tome pričati" tvrdi Hajdaš Dončić te kaže kako više ne želi o Domovinskom pokretu: "O njima više ne želim, ali reći ću ovo, problem je Plenković. On je ključni problem hrvatskog društva".

