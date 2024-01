'Ne znam zašto se HDZ boji činjenice da je jedan ministar gej, ne vidim što je tu sporno'

Spominje se da bi izbori mogli biti u travnju, svibnju... Što vi mislite kada će biti?

Puštaju se spinovi, razne informacije, nagađanja o datumima, i to iz redova HDZ-a, da bi se izbori mogli održati u travnju, a onda kada ih pitate, kažu da to nitko ne zna, samo premijer. Po meni je najizglednije, a to sam od početka i govorila, da će premijer radije ići prema rujnu. Nema razloga srljati u izbore prije EU izbora. Njemu je važno vidjeti kako će se rasplesti izbori na EU razini, kako bi uopće vidio tko će kako proći, hoće li EPP i dalje biti dominantna grupacija u EU parlamentu, koliku će moć imati, koja će sve mjesta moći postavljati. Puno stvari koje zanimaju našeg premijera definirat će EU izbori, a što je sada jako teško predvidjeti. Pritom, ne mislim da on ima osobnu ambiciju ići u Bruxelles; to mu je važno i zbog načina na koji on vodi politiku u Hrvatskoj.

Argumenti za izbore u travnju bili su da mu tada dolaze avioni Rafale. Mislite li da su ti avioni nešto na čemu će graditi kampanju, što je za HDZ-ovo biračko tijelo zanimljiva priča?

Priča je zanimljiva, ne samo za birače HDZ-a već i za geopolitički položaj u kojem živimo, gdje svi najavljuju neke napade, tako da je važno da je Hrvatska podigla svoju borbenu sposobnost. Rafali su važni, no njih si nitko iz opozicije ne može pripisati. To je premijerova odluka, no kada Rafalei dođu, to će trajati jedan dan, neće utjecati na kampanju. Premijer ima stabilnu podršku svog biračkog tijela; to je tih 25 posto birača koje HDZ nikada ne gubi. No, s tim postotkom su i gubili izbore. Što se tiče pridobivanja drugih birača na temu tih aviona, mislim da to nije izgledno.

Što je s ostalim strankama? Svi se pripremaju, no ne znamo ni tko će točno s kim. Kakav je vaš dojam?

Protokom vremena sve se više lošom pokazuje odluka stranke Možemo! da ne idu u predizbornu koaliciju sa SDP-om. Za njih je ta odluka s političkog aspekta možda dobra jer ne žele svoju ideološku lijevu čistoću pomiješati s ovakvim SDP-om. No, ako gledamo da i nakon što je Sandra Benčić najavila da će biti premijerski kandidat, Možemo! I dalje pada rejting, onda je odluka bila loša. Rejting im se od početka prepolovio. Kada se pita ljude iz vrha SDP-a, oni kažu da nisu još odlučili o tome, ali kažu da su spremni za izbore. No, biti spreman za izbore, znači barem da znate nositelje listi po izbornim jedinicama i gdje ćete i zašto ići u točkaste koalicije. Što se tiče centra, formirana je jedna mala skupina; Fokus, IDS, PGS, Reformisti; to je dobro za 8. izbornu jedinicu i tu će se vjerojatno pomoći IDS-u da dobije i treći mandat. To je zapravo skupina lokalnih stranaka. No, imamo stranku koja se službeno zove Centar, za koju ne znamo hoće li sama, kome će se priključiti. Istina, predsjednik Ivica Puljak rekao je da za sada idu sami.

Puljkov Centar odbio je sve koji su ih zvali u koaliciju. Kako komentirate njegovu argumentaciju? Rekao je da je odbio Fokus, PGS, IDS i Reformiste jer ga nisu uvjerili da neće nakon izbora s HDZ-om. Je li tu Puljak u pravu? Može li se njima vjerovati da neće koalirati s HDZ-om?

Može im se vjerovati, jer IDS je mogao s HDZ-om i sada i mandate pretvoriti u žetončiće, zbog čega bi mogli i obnoviti stranku nakon gubitka grada Pule i ostalog što im se događalo, ali nisu. Što se tiče Ivice Puljka, njegova je jedina nacionalna politika da neće s HDZ-om i ništa drugo. I onda kada mu netko obeća da neće s HDZ-om, on mu ne vjeruje. Što je po njemu garancija? Potpuno je nelogična ta njegova odluka.

Kako komentirate odluku Vesne Škare Ožbolt koja je napustila Damira Vanđelića i njegovu stranku Republika, gdje je bila i potpredsjednica? Izvori tvrde da je izišla jer je vodstvo stranke htjelo s Ivicom Puljkom, a Puljak kaže da nema namjeru ići s Republikom.

Pitanje je koliko se može vjerovati Vesni Škare Ožbolt, ona je bila u HDZ-u, pa u DC-u, pa se vratila u HDZ, pa je bila nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, pa je sada ušla u Republiku, iz koje je nakon mjesec dana izišla. Kada uđeš na mjesto potpredsjednika stranke, onda si valjda izdogovarao s članovima Predsjedništva neke ključne točke, pa i to tko su ti mogući saveznici.

Traže li onda, po vama, svi neki alibi, i je li razlog tome i taj što su se svi predali, jer vide HDZ kao pobjednika?

I to je moguće, ali ja to vidim i kao sajam taština. Kako će međusobno izabrati tko je prvi? Kako će se Puljak s Nađijem dogovoriti tko je taj čiji glas više vrijedi? To je isto kao i Možemo! i SDP. Jednostavno morate reći što vam je prvi cilj. Ako je on promjena političkog modela u Hrvatskoj, odnosno poraz HDZ-a, onda napravite neki minimum zajedničkih ciljeva i kažite tko sve ispunjava te ciljeve i da idete svi skupa. To je jedan način. Puljak možda može dobiti mandat u 10. izbornoj jedinici s tim stavom, ali izvan nje ta stranka ne postoji. Oni su se razišli i s Dalijom Orešković. Puljak se, na kraju, raziđe sa svima. Oni su i u Splitu krenuli s Listom za pametni grad pa su se posvađali sa SDP-om i ostalima. Stječe se dojam da ne može ni s kim.

Ivica Puljak ima auru da je težak pregovarač.

Jedno je biti težak pregovarač, to je i vrlina, a druga je stvar biti racionalan pregovarač. To je kao da tražite savršenog partnera za brak; onda je bolje odmah odustati.

Kada je u pitanju točkasta koalicija Možemo! i SDP, može li ipak do nje doći?

Mislim da ne može, jer time bi Možemo! dezavuirali sami sebe. Ono što Možemo! radi od početka, oni žele u brak iz interesa sa SDP-om, žele uzeti od SDP-a ono što oni imaju, ali ne odreći se ičega što je njima važno, bez obzira na to bili to ljudi, politika, ideologija... U tom smislu oni se pozicioniraju kao da su oni veći partner u toj koaliciji. No, SDP je usprkos krizi vodstva i dalje jača stranka koja se stabilizirala. Onda je normalno da veći partner određuje neke stvari. Dakle, pitanje je što SDP-ovci sami o sebi misle i meni su, zapravo, oni neobični. Čudno se ponašaju, previše puštaju i dozvolili su stranci Možemo! da preuzme narativ i liderstvo u pregovorima, što potvrđuje tezu da je SDP u krizi vodstva. SDP ima ljude koji su na nacionalnoj razini puno prepoznatljiviji od ljudi iz Možemo! SDP-ovci su taoci svog predsjednika.

Što je s desnicom? Nakon afere Mreža Most je malo utihnuo?

Pa nije baš, eto Troskot svako malo ima neko iznenađenje. Neki je dan Sandra Švaljek bila glavna tema, jer su je kazneno prijavili međunarodnim institucijama, što je je puno opasnije za reputaciju HNB-a. U superizbornoj godini istječe i mandat guvernera HNB-a. To je važno političko mjesto, s obzirom na to da je HNB do sada nikako upravljao inflacijom u okvirima koje ima. Most i dalje nastavlja istim tempom i u istom smjeru – i dalje se bave otkrivanjem afera. Sada im je u fokusu HNB, ali nastavljaju otvarati sve što miriše na korupciju. To je za Hrvatsku sigurno dobro. Most ima stabilan rejting, no oni moraju početi i nešto drugo raditi, jer ovo im ne donosi nove birače, stalno su na osam posto birača na nacionalnoj razini.

Njima je najčešća kritika da stalno napadaju, a nitko ne zna što su njihove politike. Osim pitanja migranata, oko čega se čitava desnica okupila i gdje ima i šovinizma i ksenofobije.

Istina, u nekim stavovima ima šovinizma i ksenofobije, no u nekim stavovima ima i vrlo racionalnih obrazloženja, jer vidimo da se i u Europi zbog odnosa prema migrantima mijenjaju vladajuće garniture. Mislim da ta tema neće biti toliko dominantna kod nas.

Desnica želi pitanje migranata, stranih radnika staviti u fokus, no može li im se to i obiti o glavu na izborima?

Mislim da su dobili što su mogli na tome dobiti; jedan manji dio ksenofobne populacije. Ljudi koji dolaze u Hrvatsku raditi kako bi osigurali bolju budućnost, nama bi svima trebali biti simpatični jer je puno Hrvata otišlo u svijet tražeći za sebe neku bolju budućnost. Ja imam velike simpatije prema ljudima koji ovdje dođu pošteno raditi i zarađivati i poštuju sve zakone.

Kako komentirate izjavu zastupnice Danice Baričević, HDZ-ove zastupnice, koja kaže za njih da je 'puno više škurih, crnih i malih'?

To je difamacija, tu nema mogućnosti da se od toga opravdava, to je razina pričanja vica u nekoj gostioni, ali da to saborska zastupnica kaže gostujući u nekoj emisiji, za to nema nikakve isprike ni opravdanja.

Imali smo i ministra gospodarstva kojeg je predsjednik outao. Kako gledate na taj slučaj, je li tu predsjednik pogriješio?

Treba stvar kontekstualizirati. Spolna orijentacija ministra je irelevantna za posao koji on obavlja, u tom smislu ne vidim nikakvog razloga da ga bilo tko drugi outao. On je to trebao napraviti. No, s druge strane, par dana nakon tog outanja na par portala je osvanula vijest da je ministar viđen na špici s nekom brinetom. Dakle, to je presmiješno. Svake subote prođem špicom jer blizu stanujem pa prolazim kada idem s placa i nikada prije nisam vidjela ministra Habijana i što bi on na zagrebačkoj špici i radio u subotu ujutro.

Mislite li da je to naručena priča?

Apsolutno, jer su u HDZ-u procijenili da bi im to štetilo, pa je naručena priča da je on viđen u ženskom društvu.

Što to onda govori o hrvatskom društvu u 21. stoljeću i činjenici da imamo jednog političara koji je javno priznao da je gej?

To što je netko gej ili nizak ili bilo kakav, to je ljepota raznolikosti života. Problem je kada uđete u javnu sferu, tada je važno da ljudi o vama znaju važne stvari, a to je važna stvar iz puno razloga. U Hrvatskoj danas gej populacija ima sva prava, Hrvatska više nije toliko homofobna kao što je bila, no bilo bi dobro da obnašatelji najviših državnih dužnosti sami kažu istinu o sebi. To je propušteno učiniti i mislim da bi za ministra bilo bolje da je sam to rekao. Jedino, ne znam zašto se HDZ boji te činjenice, ne vidim što je tu sporno da je jedan ministar gej. Oni se valjda boje dijela svog konzervativnog biračkog tijela, jer, budimo iskreni, dio birača HDZ-a je izraziti konzervativan, iako način na koji premijer vodi HDZ je puno bliži centru nego desnici.

