Zastoji na cestama: Na Lučkom kolona od 14 km, gužva i na granici u Brodu

Vrlo je gust promet na većini cesta u smjeru mora. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila i budu strpljivi.

A1 Zagreb-Split-Ploče:

kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora od čvora Jankomir kolona je oko 5 km, a od čvora Kosnica (A3) kolona je oko 14 km,

pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km,

prometna nesreća između od vijadukta Rovanjska do vijadukta Baričevići  (na 235.km) u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni, 

na dionici od naplate Lučko do čvora Bosiljevo vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone,

zastoji su povremeno kod odmorišta, naplatnih postaja i pred tunelima u smjeru mora i unutrašnjosti.

A3 Bregana-Lipovac:

na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Jankomira kolona je oko 5 km, a iz smjera Kosnice oko 14 km (A3->A1),

kolona je osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlasku iz Hrvatske oko 2 km.

A7 Rupa-Diračje:

kolona je pred naplatama Rupa oko 1 km u oba smjera.

Istarski ipsilon:

prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 3 km, a dijelom se proteže na Istarski ipsilon,

pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km,

Krčki most:

zastoj i kolona u smjeru Krka i kopna.

Lička magistrala (DC1):

zastoji i kolone u smjeru mora kod Slunja, Plitvičkih Jezera i Korenice.

Jadranska magistrala (DC8):

zastoji i kolone na prilazima turističkim središtima duž obale.

Stara karlovačka cesta (DC1):

kolone i zastoji između Zagreba i Karlovca u smjeru mora.

Kilometarske kolone su i na graničnom prijelazu u Slavonskom Brodu. Na prelazak u Bosnu i Hercegovinu čeka se više od sat vremena, dok na ulasku u Hrvatsku gotovo da i nema čekanja.

Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ... pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja.

Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali. Zabrane su u subotu od 4 do 14 sati i u nedjelju od 12 do 23 sata te u ponedjeljak od 14 do 23 sata.

Zbog pojačanog priljeva vozila prema granicama i graničnih kontrola moguća su duža čekanja.