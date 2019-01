Grmoja: Treba ustrojiti registar troškova javnih dužnosnika

Most nezavisnih lista založio se danas za ustroj registra troškova javnih dužnosnika kako bi i Hrvatska imala mehanizam nadzora odgovornog i transparentnog trošenja javnih sredstava. Zato predlažu zakon po uzoru na Kanadu i Irsku gdje su u registru javno vidljivi svi troškovi – dnevnice, noćenja, putni troškovi, reprezentacija... - javnih dužnosnika, kako bi javnost stalno mogla kontrolirati gdje su dužnosnici bili i s kime, što su radili, s kojim razlogom, koliko su potrošili...

– U stvarnosti ne postoji mehanizam nadzora odgovornog trošenja javnih sredstava i kontrola javnosti. Tri su glavna cilja našeg prijedloga - da se novac koristi razborito i odgovorno, radi ostvarivanja javnog interesa, da su svi troškovi nužni i opravdani, prethodno odobreni od nalogodavca, i da javnost ima uvid u te troškove. Registar bi bila središnja elektronička baza podataka koju bi vodilo Ministarstvo financija, a sve institucije čije dužnosnici trebaju davati podatke bi ih same unosile u registar, recimo Sabor za zastupnike, gradovi i županije za gradonačelnike, župane i ostale dužnosnike. Pa bi možda znali kad je ministra poljoprivrede Tomislav Tolušić bio u Srbiji, on je sad nakon izbijanja afere s fotografijama rekao da tamo nije bio 10 godina da bi onda mediji objavili fotografije delegacije Virovitičke županije koja je bila tamo 2012. godine – komentira Grmoja.

Pokazuje primjer kanadskog registra u koji se upisuju troškovi dužnosnika, dnevnice, naknade prijevoznih troškova, troškova noćenja, poslovi reprezentacije – npr. s kime je dužnosnik bio, s kojom svrhom i koliko je potrošio.

Novinari su iskoristili prigodu da Grmoju na konferenciji za medije u Saboru pitaju i o aktualnim aferama kao što je ona vezana uz ministra Tolušića, privatizaciji Ine, propalom poslu nabavke borbenih zrakoplova, napadima Živog zida na novinarku koja je pisala o nepravilnostima koje je Državna revizija utvrdila u njihovim financijama.

Što se tiče fotografija Tolušića koje su navodno falsifikati kojima se željelo destabilizirati Vladu, Grmoja kaže da on nije siguran treba li vjerovati Sigurnosno-obavještajnoj agenciji kada kaže da je riječ o krivotvorinama.

– Ja tajnim službama ne vjerujem niti bih trebao, njihov posao je među ostalim manipulacija, oni ne mogu biti suci. Oni imaju druge zadatke od utvrđivanja odgovornosti i istine kad se radi o javnim dužnosnicima. Živimo u zemlji u kojoj nam špijuni preko nekoliko televizija dociraju o demokracije, tajne službe istupaju javno i presuđuju u korist članova vlade, pojedini mediji nastupaju kao glasnogovornici službi. Pozivam vas da naćulite uši i otvorite oči jer ćemo se svi probuditi u policijskoj državi. Zatvorit će nam se usta uz našu potporu i aplauz – pribojava se Grmoja.

>> Nikola Grmoja okupirao govornicu u Saboru

[video: 27210 / ]

Govoreći o Ini, kaže da je sporna odluka Vlade da po hitnoj proceduri pokušava u Saboru donijeti izmjene tog zakona kojima pogoduje Mađarskoj.

– Zakon je sporan jer se gura po hitnoj proceduri dok još nemamo epilog u slučaju Sanader, ova Vlada koja je govorila da nikada neće dati Sisačku rafineriju, a sad je predala. Premijer je na konferenciji za medije na Badnjak govorio o vraćanju Ine u hrvatske ruke, a sad po hitnoj proceduri gura zakon o privatizaciji Ine kojom ta firma gira u ruke Mađarima. HDU je potpisao kapitulaciju Ine i mi ćemo se tome usprotiviti – najavljuje Grmoja.

Komentirajući propalu nabavu borbenih zrakoplova, podsjeća da je američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst jučer jasno rekao da je hrvatska strana od početka znala što može dobiti.

– Mi smo kupili mačka u vreći, avioni su i dalje u Izraelu i tamo će ostati. Naravno da Kohorst štiti interese SAD-a koji je i dalje u poslu s avionima, pa ne gazi našu Vladu, ali je jasno rekao da je Vlada sve znala o problemima. Definitivno tu vidim odgovornost premijera – kaže Grmoja koji je svjestan da SDP-ova interpelacija na ovu temu neće biti uspješna u Saboru jer oporba nema dovoljno ruku.

– Štetu za premijera će birači ocijeniti na izborima. Interpelacija neće proći jer nema dovoljno ruku u Saboru, oporba može samo propitivati cjelokupan proces jer nemamo drugih mehanizama da srušimo Vladu – objašnjava Grmoja.

Govoreći o problemu spornih financija Živog zida, odnosno činjenice da je Ivan Pernar bio u dvije stranke, Živom zidu i Abecedi demokracije iz koje je sad izišao, ali će ona i dalje dobivati novac iz državnog proračuna, Grmoja podsjeća da je to tako od 2016. godine.

– Zašto se sada svi pravimo blesavi, za to znamo od 2016., nitko to nije propitivao i to je problem, afere se kod nas vade kada to nekome odgovara. Osuđujemo što Živi zid proziva bilo kojeg novinara, ulazio sam u polemike s medijima i njihovim uređivačkim politikama, ali kao javne osobe moramo trpjeti kritike, moje je da argumentima odgovaram, i da kažem da mi je uređivačka politika nevjerodostojna. Ali ne opravdavam objavu imena novinara jer su pisali o njima – zaključuje Grmoja.

>> Nikola Grmoja kaže da je Andrej Plenković nasrnuo na njega