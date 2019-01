'Bio sam nervozan pa sam se maknuo. Razmišljao sam što učiniti ako premijer dođe...'

Prva sjednica Sabora nakon zimske stanke u srijedu bila je vrlo burna. Glavna tema bila je propala kupnja borbenih aviona. Frcale su optužbe, uvrede, bacali se "avioni F-16"... a između premijera Andreja Plenkovića i Mostova zastupnika Nikole Grmoje došlo je do incidenta.

I dok Grmoja tvrdi da ga je premijer htio fizički napasti, Plenković kaže da ga je samo htio pitati na koga je mislio kada je rekao da je veleizdajnik.

Pogledajte video Grmoje kako optužuje Plenkovića:

[video: 28866 / ]

Za N1 televiziju Grmoja je ponovo objasnio što se dogodilo u Saboru.

Rekao je da je premijer bio vrlo nervozan.

"Ja mislim da uopće nisam prešao granicu. Postavio sam konkretna pitanja, nisam dobio odgovor. Optužio sam ministricu Pejčinović-Burić da ne saziva Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s EU. Time krši vladajuću odluku Vlade, a Srbija otvara nova poglavlja. Sasvim je logična kvalifikacija da ministrica radi u interesu srpske vlade.

Oporba je jučer pobijedila u raspravi i premijer Plenković izgubio je živce. Premijer je krenuo prema meni. Ja ne mogu tvrditi da bi on mene udario, ali bio je vidno nervozan. Govorio mi je 'što si to rekao'. Kolega Bulj prepriječio je put, a kolega Beus me zamolio da se povučem da ne bi došlo do incidenta. Ja sam se onda maknuo", rekao je Grmoja.

Na pitanje je li se preplašio, rekao je da nije.

"To je kolega Pupovac rekao, ne znam zašto je imao potrebu lagati da sam otišao iz sabornice. Nakon što je sve završilo ja sam izašao jer sam i ja bio nervozan pa sam se maknuo, ali sam cijelo vrijeme bio u sabornici. Ne želim na bilo koji način poslati poruku o sebi i svojoj političkoj opciji da smo neki divljaci", ispričao je Grmoja.

"To je ta priča, okvir u kojem oni mene nastoje prikazati. Baš iz tog razloga sam se odmaknuo jer znam što bi Vladina mašinerija odradila. Jasno je da je premijer jučer izgubio živce, ja nisam ništa prenapuhao, može se pogledati snimka. Ne kažem da bi me udario, ali čovjek je krenuo prema meni."

"Jedna onako nadrealna scena", rekao je.

"Svi su jasno u obrani premijera, Pupovac, Glavaš", rekao je. "I dalje stojim u tvrdnji da je premijer Plenković anemičan. Ako misle da to nije istina, mogu me slobodno tužiti", rekao je.

"Nisam ni u jednom trenutku pretjerao, branio sam svoju kolegicu, branio bih je ponovo, mislim da sam sve napravio", rekao je Grmoja.

