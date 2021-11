Grlić Radman: Milanović nije odgojen kao katolik, ušao je u Partiju kad su drugi izlazili

Nisam mogao zamisliti da ćemo imati predsjednika koji će se služiti tako prizemnim vokabularom, komentirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada' sukobe na relaciji Banski dvori - Pantovčak.

- Ja kad sam odslušao sve što je jučer rekao o mom kolegi Banožiću, premijeru Plenkoviću - na kraju sam bio zgrožen i nisam mogao vjerovati, komentirao je ministar izjave Milanovića.

- Ono što mi nije pravo, ja to moram reći jest. Spominjanje oca. To je... Ja sam jako osjetljiv na roditelje. Vrlo sam ponosan na svoga oca, volio bih i kad bi predsjednik Milanović bio ponosan na svoga. On o mome ocu ne zna ništa, on je služio interesima hrvatskog naroda. Ja sam odgojen kao Hrvat i kao katolik što on (Milanović op.a.) nije. Upravo je on 1985. ili 1986. ušao u Titovu partiju kad je svatko pametan iz nje izlazio, nadodao je.

Kako je kazao, izvješća s terena pokazala su kako su Milanovići kandidati za veleposlanike nekvalificirani te da pokušava 'uhljebiti ljude koji su ili propali župani ili su političari koji nisu uspjeli na izborima'.

- Upravo je Vlada prije godinu dana predala popis veleposlanika predsjedniku Milanoviću koji je tražio '50:50'. To bi značilo segregaciju veleposlanika i njihovo javno etiketiranje naklonosti prema nekome. To je nemoguće i to je presedan u diplomaciji. Ti bi se veleposlanici trebali opredijeliti čiji su ili čiji nisu. Za ovu je krizu kriv predsjednik koji je suspendirao bilo koje pregovore. Ja sam pokazao najveću zainteresiranost, nadodao je na temu izbora veleposlanika.

Osvrnuo se i na izvješće visokog predstavnika međunarodne zajednice Christiana Schmidta čije smo detalje objavili u Večernjem listu.

- Stanje u BiH je zabrinjavajuće i opasno onoliko koliko lideri sagledavaju to kao problem. Dobro ga je gledati kao opasnost jer to znači i predanost rješenju krize u BiH, kazao je te ne vjeruje da će izvješće biti prezentirano jer postoji veto Rusije i Kine kojim se osporava legitimitet Schmidta.

- Postoje pravila. Bit će dva izvješća - EU-a i našeg stalnog predstavnika za BiH koje će snažno intonirati funkcionalnost BiH na načelima duha i slova Daytonsko-pariškog sporazuma i nužnost promjene izbornog zakona. Put BiH je europski put, članstvo u NATO-u a mi kao članica gledamo da akteri u razgovorima budu oni EU i SAD, dodao je.

Kako je kazao, problem se može riješiti ukoliko se ''dogovorom osigura legitimno predstavljanje da tročlano predsjedništvo bude refleksija BiH uz mogućnost implementacije presuda EU suda za ljudska prava te Ustavnog suda i slučaja Ljubić'.

- To je sve moguće. Imate kombinaciju pridjeva bez imenica. Hrvat, Bošnjak, Srbin postaje - 'hrvatski', 'bošnjački', 'srprski' koji mogu birati predstavnike u Predsjedništvo i Dom naroda koji treba garantirati opstanak hrvatskog naroda u BiH, rekao je ministar. Prva runda razgovora s predstavnicima međunarodne zajednice, kazao je.