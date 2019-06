Kirin o 17 mil. kn: Nismo primijetili da nestaje novac. Ostavka? Ma jel'?

HDZ-ov gradonačelnik Virovitice i bivši ministar ministarstva unutarnjih poslova Ivica Kirin obratio se novinarima nakon što je javnost saznala da je iz gradskog proračuna u nepoznatom smjeru otišlo čak 17 milijuna kuna.

Izlazeći sa Županijskog suda u Zagrebu novinari su ga u brzom hodu ispitivali o aktualnoj problematici.

Pravdao se da nije znao o nestanku novca iz gradske blagajne sve dok im to banka nije javila.

- Trenutno se rade procjene naših stručnjaka. Čekamo izvod iz banke da možemo utvrditi, dali smo zahtjev, dok se to ne utvrdi o konačnoj šteti ne možemo govoriti, saznat ćete u određeno vrijeme kada dođemo do konkretnih informacija. Ono što je najvažnije, meni i svim mojim suradnicima, prijateljima je stalo da se istina istraži do kraja i pozivam institucije da istraže gdje je novac otišao - rekao je novinarima te dodao da on nije financijaš, prenosi N1.

O izjavama koje je nedavno davao da je preminuli pročelnik ovisnik o kocki nije htio dodatno govoriti, pozvao je novinare da istraže te optužbe.

- Moja politička odgovornost je da vratim taj novac u proračun, a kako, saznat ćete na vrijeme. Uvijek postoji odgovornost onoga tko je na čelu politike - kazao je Kirin.

Na pitanje razmišlja li o ostavci ako govori o političkoj odgovornosti samo je kratko odgovorio: Ma jel?!

