Grabar-Kitarović o gafovima: 'Kakvih li grijeha'

Nudim optimizam umjesto jadikovki, zajedništvo umjesto podjela, povezivanje umjesto jadikovki i program umjesto poskočica koje plasiraju pojedini kandidati – rekla je Kolinda Grabar Kitarović na početku svog predizbornog skupa u Sisku u ponedjeljak navečer. Podsjetivši na poznatu pobjedu kršćanske vojske nad Otomanskim carstvom 1593. godine kod Siska rekla je da je i tada Hrvatska bila na braniku Europe, kao što i sada ponovo čuva europske granice od novih izazova.

"Konačno je Europska unija i europski dužnosnici počeli prepoznavati ono što ovdje, na granicama, radi hrvatska policija i Hrvatska. To je zajedništvo, nacionalni interesi prije svega, ali i solidarnost te Hrvatska koja predvodi, a ne slijedi", rekla je predsjednica koja se u svom govoru osvrnula i na kritike na neke njene poteze u javnosti.



"Spočitavaju mi se svakojaki gafovi, emocije koje pokazujem jer sam ljudsko biće, suza za majke, udovice, djecu napuštenu, približavanje ili pjevanje s narodom. Kakvih li grijehova... Ili pak guranje u prvi red na NATO ili drugim sastancima, ali gospodo na tim sastancima ja nisam Kolinda Grabar Kitarović nego predsjednica RH i ne dopuštam da me se gura u zadnji red nego ću uvijek biti u prvom redu jer Hrvatska to zaslužuje", rekla je Grabar Kitarović osvrnuvši se i na svoje navijanje.



"Spočitavaju mi navijanje, crveno bijele kvadratiće kojima se ponosim i uvijek ću se ponositi. Kažu da sramotim Hrvatsku diljem svijeta zato što se ponosim da sam iz Hrvatske i jer ponosno nosim te boje, zato što se ne klanjam većima nego Hrvatsku držim zemljom koja je ravnopravna sa svim ostalima. Zemlja ne ovisi o geografskoj veličini ili broju stanovnika, ona ovisi o srcu i ambicijama. Rugaju se tako nekim mojim "gafovima" a ne razumiju koji je njihov gaf – otuđenost od naroda. Oni ne poznaju Hrvatsku, njih Hrvatska ne zanima, iz zagrebačkih salona ne može se upoznati kakav je život u Sisku, a meni je Sisak i bilo koji dio Hrvatske jednakovrijedan kao i Zagreb i treba ulagati da budu svuda iste prilike i da ljudi mogu živjeti u svakom kutku naše prelijepe Domovine" - rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović pohvalivši se kako se u njenom mandatu gospodarska slika Hrvatske puno poboljšala, branitelji dobili ulogu kakavu zaslužuju u Hrvatskoj te su riješeni mnogi drugi problemi.

"Pružila sam ruku svima, neki su je prihvatili, drugi nisu. I kritika je bila dobra, potrebna je da bi se moglo bolje raditi. I mogu reći da je nakon tih pet godina Hrvatska i. Natavit ću raditi sa svima koji budu htjeli surađivati, a najbolje se radi u sinergiji sviju nas u Hrvatskoj. Bilo bi lijepo kada bi svi malo više razgovarali pa i u Saboru kada bi se više razgovaralo o konkretnim pitanjima nego se slušale pošalice kojima se žele promaknuti neki pojedinci ", dodala je Grabar Kitarović rekavši kako je njen program "Hrvatska zna i može bolje" nastavak onog programa kojeg je provodio dr. Franjo Tuđman i njegovog plana da RH bude članica Europske unije i NATO-a.

Pozvala je prisutne da izađu na izbore napomenuvši da će to biti izbori između nastavka rasta i razvoja ili povratka u depresiju i pesimizam ili nekih eksperimenata.

"Stojim ovdje spremna da me se usporedi sa svakim koji je nakon predsjednika Tuđmana bio predsjednik Hrvatske. Neka se stavi na stranu mojih pet godina i 15 godina prije mene i svakome će biti jasno zašto mirne savjesti tražim od vas povjerenje za novi mandat", poručila je Kolinda Grabar Kitarović u Sisku na završetku svog obilaska Sisačko-moslavačke županije kojeg je započela u Novskoj te nastavila u Kutini, Popovači i Sisku gdje je prije skupa zapalila svijeće na spomeniku braniteljima koji je prije nešto više od mjesec dana bio devastiran.

Na skupu su osim nje govorili domaćin Ivan Celjak, dožupan i čelnik sisačkog HDZ-a, župan ivo Žinić te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.