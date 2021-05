Gori neboder u Londonu: 100 vatrogasaca bori se s požarom na zgradi od 19 katova

Vatrogasci u Londonu u petak gase požar na neboderu od 19 katova na istoku grada, dim izlazi s 8., 9. i 10. kata, a hitna pomoć pomaže ljudima na tom području.

Požar gasi oko 100 vatrogasaca, a na mjestu događaja su i bolničari i policija. Londonska hitna pomoć priopćila je da je na to područje poslala svoje ekipe, voditelje kliničkih timova i pomoćna vozila. "Ljudima pružaju pomoć i ostaju na mjestu događaja, radeći s drugim hitnim službama", rekli su.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning. The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW

Požar na istoku grada u blizini financijske četvrti Canary Wharf dogodio se gotovo četiri godine nakon što su 72 osobe umrle kada se neboder Grenfell Tower u zapadnom Londonu pretvorio u pakao, potpomognut opasnom zapaljivom oblogom.

As you can see fire spread up outside of New Providence Wharf

Very lucky that @LondonFire ladders could reach high enough to put water on the fire from outside

Their ladders go up to around 40 meters

Tallest new residential tower in the area 239 meters



From @paolozeps https://t.co/7UXhNB7E5n pic.twitter.com/3Zvs6FvhbJ