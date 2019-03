Glavaš i Šeks: Neka Jaman to kaže sudu

Dvadeset i osam godina trajala je šutnja Nikole Jamana, pripadnika nekadašnje Zaštitne čete, kasnije nazvane Bojnom osječkih branitelja, o događanjima iz 1991. koja su sada posebno zanimljiva u svjetlu ponovljenog suđenja za ratni zločin saborskom zastupniku Branimiru Glavašu. U razgovoru za Nacional Jaman je priznao da više ne može živjeti s grižnjom savjesti nakon što je na prvom suđenju Glavašu lažno svjedočio u njegovu korist.

Odigrao nečasnu ulogu

Nikola Jaman, naime, u siječnju 2009. na suđenju Glavašu i ostalim optuženima za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. izjavio je da je Glavaš do prosinca iste godine bio sekretar narodne obrane, da nije bio u zapovjednim strukturama te da je upravo on, Jaman, zapovijedao Zaštitnom četom. Prema njegovoj tadašnjoj izjavi, Glavaš se brinuo za logistiku i nije se miješao u njegove ovlasti. Danas kaže da je na sudu lagao kako bi Glavaša spasio zatvora.

– Sada sam potpuno spreman svjedočiti na sudu da su moj ratni zapovjednik Glavaš i još dvije osobe uoči početka prvog suđenja došli k meni s krivotvorenom odlukom o mom imenovanju za zapovjednika Zaštitne čete. Od mene su tražili da potpišem i pred sudom lažno svjedočim o njenoj autentičnosti – kazao je, dodajući kako su na isti način od drugih pripadnika čete tražili da svjedoče kako je zapovjednik bio Jaman, a ne Glavaš.

Samo je na glavnoj raspravi petnaestak svjedoka, kaže, lažno svjedočilo, u istražnom postupku i više. Među njima su, tvrdi Jaman, i tadašnji šef Kriznog štaba za istočnu Slavoniju Vladimir Šeks, bivši predsjednik osječkog Izvršnog vijeća Zlatko Kramarić, bivši načelnik osječko-baranjske Policijske uprave Dubravko Jezerčić i drugi.

– Na suđenju sam odigrao nečasnu ulogu i spreman sam sve priznati jer ne mogu umrijeti s tim teretom. Znao sam da ljudi u Osijeku nestaju, da se drugima bacaju bombe u dvorišta i cigle kroz prozor, da im se eksplozivom dižu objekti u zrak, da im se prijeti telefonom. Glavaševi dečki palili su hrvatske zastave na ulazu u sela s većinskim srpskim stanovništvom pa su onda za to optuživali Srbe i pucali po njima – kazao je Jaman koji tvrdi da Glavaševe prljave rabote ne datiraju samo u ratne 90-e, već i u vrijeme mirne reintegracije kako bi se i doslovno minirali napori hrvatskih i srpskih povjerenika.

“Moja je savjest čista”

Očekivano, Branimir Glavaš demantira Jamanove navode.

– Apsolutno me to ništa ne zanima, sve što gospodin ima reći neka kaže na sudu, a ne u dosluhu s novinarom s kojim 25 godina ne razgovaram i vodim desetak sudskih procesa. Nijedna četa u Osijeku nije ubijala. Sad se odjednom do kraja procesa pojavljuje gospodin Jaman i ja sam za to spreman, apsolutno, ali ne želim komentirati što Jaman ima za reći.

Bio je jednom na sudu, neka dođe i drugi put i neka kaže što ima. Postoji mogućnost unakrsnog ispitivanja obrane i tužiteljstva pa neka odgovori na sve. Moja je savjest potpuno čista, apsolutno nemam ništa s ubojstvima u slučajevima Garaža i Selotejp. To što Jaman laprda po novinama neka ispriča pred sudom – kazao nam je Glavaš.

Slično rezonira i Vladimir Šeks, kojeg smo također zamolili za komentar. Na suđenju je, podsjetimo, tvrdio kako je izjavio da je četom zapovijedao Nikola Jaman te da Glavaš nije bio zapovjedno vezan uz tu postrojbu.

– Ostavite se toga! Ne želim ništa komentirati, to se rješava preko suda, a ne putem medija. Ne vidim smisla u recikliranju te priče ni u komentiranju izjave osobe koja priznaje da je lažno svjedočila – kazao je Vladimir Šeks.