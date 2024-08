Gdje je zapelo? U Hrvatsku dolazi sve manje talijanskih gostiju

Kolovoz je tradicionalno donio više turista iz Italije, novi se val očekuje s 15. kolovoza i Ferragostom, no i dalje je upitno hoće li jedni od naših najbrojnijih gostiju ove godine prebaciti milijun dolazaka. Do korone, to je bio standard. Od 2015. naovamo svake ih je godine bilo više od milijun i broj im je stalno lagano rastao, a najviše talijanskih turista ugošćeno je spomenute 2019., kad ih se u našoj zemlji odmaralo oko 1,2 milijuna. Kolovoz možda iznenadi natprosječno dobrim posjetom iz Italije – trenutačno je, recimo, među više od milijun turista na našoj obali 81.000 Talijana – ali zasad nema priželjkujućeg plusa. Do 12. kolovoza našu je zemlju izabralo nešto više od 587.000 talijanskih turista, koji su ostvarili 2,2 milijuna noćenja.

Za usporedbom s rekordnom 2019. nema potrebe, dovoljno je reći da hrvatski turizam tek lovi brojke od lani kad je registrirano nepunih 982.000 gostiju iz Italije. Do prije neki dan talijanskih je turista, naime, bilo četiri posto manje nego prošle godine, dok zaostatak u noćenjima iznosi osam posto. Trenutačno, pak, najviše Talijana boravi u Istri i na Kvarneru, a gledano prema destinacijama, najveći je broj za odmor izabrao Medulin, Novalju, Rovinj, Mali Lošinj, Pulu i Poreč. Južnije se manjak talijanskih turista, koji su do korone hrlili i bez rezervacije pa su u mnogim dalmatinskim mjestima doslovce kucali na vrata u potrazi za slobodnom sobom, vidi praktički i golim okom. Šušuri uz koje je uvijek išao kolovoz s glasnim grupama talijanskih turista nema, a koliko se situacija promijenila svjedoči i hvarska iznajmljivačica A. B.

– Da, nekad su upravo oni obilježavali kolovoz. Navečer u gradu čuo se samo talijanski. Dolazili su tijekom cijelog kolovoza, i to često cijele obitelji, a neke su nam znale ostati i po mjesec dana. U tim brojkama nema ih praktički od rata. Ove smo godine imali samo dvije rezervacije talijanskih gostiju, a lani, koliko se sjećam, samo jednom goste iz Italije – veli hvarska iznajmljivačica kod koje sad dominiraju Englezi i Amerikanci.

Inače, što se tiče Talijana, početak godine je obećavao. Tijekom prvih pet mjeseci bilo ih je 148.561 i četiri posto više nego lani. – Rast je u predsezoni omogućio raspored praznika, a i cijene su bile znatno pristupačnije nego sada. Ako posluži vrijeme, uz povoljne cijene očekujemo pozitivni trend i u posezoni – kaže Viviana Vukelić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Italiji. – U trendu su kraća putovanja, i to tijekom cijele godine, a posebno je uočljiv rast putovanja upravo izvan sezone. Na putovanja Talijana svakako utječe inflacija, pa je više nego ikada izražena potražnja za last minute aranžmanima, a Talijani skraćuju i broj dana boravka. Inače, najviše ih, gotovo 81 posto, odabire za odmor morske destinacije, u planinama je njih 9,4 posto, gradove umjetnosti i kulture bira 9,4 posto, odmor na jezerima 3,2 posto, a lječilišta i terme 0,5 posto. Većina ih, pritom, ostaje u Italiji, najviše kod rodbine i prijatelja. U inozemstvo najčešće odlaze u Grčku i Španjolsku, Francusku i Hrvatsku te Maltu i Albaniju. S obzirom na njihov standard, inflaciju i porast cijena, teško je predviđati brojke iz najboljih godina. No, važno je znati da je Talijanima iznimno bitno da za svoj novac dobiju kvalitetu – poručuje V. Vukelić.

