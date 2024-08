Gabrijel Deak kandidira se za predsjednika Fokusa: 'Hvala na velikoj podršci'

Gabrijel Deak, zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje i član Upravnog odbora stranke Fokus, objavio je svoju kandidaturu za predsjednika stranke Fokus. Istaknuo je kako je za to "puno dobrih razloga", no na svom je Facebook profilu odlučio izdvojiti tri po njemu najbitnija koja su ga motivirala za tu odluku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Fokus je jedina stranka centra koja se nije sakrila pod skute velikih, bilo HDZ-a ili SDP-a. Ne bojimo se biti glas razuma kada god je to potrebno. U vrijeme potresa i korone svi su se dodvoravali i govorili ono što su ljudi željeli čuti. Isto je s vođenjem glavnog grada, porezima i javnim politikama. Mi stvari gledamo kakve one jesu, bez uljepšavanja i prenemaganja. Ovako želim da se i ubuduće ponašamo. Znamo što jesmo, ali isto tako znamo što nismo. Nikada nismo željeli biti kratkotrajne političke zvijezde, a kao liberalna stranka centra grozimo se stava 'stranka to sam ja'. Bez obzira na godine, imamo dovoljno iskustva da znamo kako se sve u životu treba zaslužiti predanim radom i zajedništvom, pogotovo u javnom poslu i politici. Ovo su vrijednosti koje su me privukle na samom početku i ponosan sam što sam jedan od osnivača stranke Fokus. Nastavit ću to gorljivo braniti i ubuduće.

I treće, ja sam u politiku ušao u društvu prijatelja, hrabrih ljudi koje motiviraju ideali i drže se principa. Prijateljstvo nije samo ugoda, ono je i odgovornost. Moguće je da ćemo ponekad zauzimati suprotna stajališta, ali je važniji način na koji to prihvaćamo. Bitno je da se nastavimo držati istih onih vrijednosti zbog kojih smo osnivali stranku Fokus. Ja se od toga nisam odmaknuo ni milimetar i drago mi je da to prepoznajete. Hvala na velikoj podršci koju sam dobio pri najavi kandidature i što su me odmah formalno podržale sve županijske organizacije. Moja perspektiva stranke Fokus je na nacionalnoj razini opravdati povjerenje skoro 50.000 ljudi koji su na zadnjim parlamentarnim izborima glasali za nas te pripremiti stranku za izlazak na lokalne izbore. Brojke govore da smo s brojem gradonačelnika trenutno četvrta po redu stranka u zemlji, a imamo i značajan broj načelnika te vijećnika. Ova statistika godi, ali mi je od toga još važnije da pristup i naše politike uspješno implementiramo širom Hrvatske kako bi stvorili nova poželjna mjesta za život. Zbog toga i dalje: Fokus na bitno!", naveo je Gabrijel Deak.