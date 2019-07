Fuuuj! U dućanu uzela sladoled iz zamrzivača, polizala ga i – vratila nazad!

Nevjerojatan trend pokrenula je jedna žena iz Texasa, no njoj sada prijeti kazna od 10.000 dolara i zatvor od 2 do 20 godina.

Ona je, naime, u Walmartu u gradu Lufkinu iz zamrzivača uzela sladoled marke Blue Bell, otvorila ga, polizala i vratila nazad.

Woman seen licking Blue Bell ice cream at a Walmart in Texas faces second-degree felony charge. The charge comes with a 2 to 20 Years in prison & $10,000 in fines.

All Products of the food tampering" have been pulled from store shelves. #FridayThoughts pic.twitter.com/MEpkU6yQc0 — ~Marietta (@MariettaDaviz) July 5, 2019

Sve je to snimljeno te je snimka objavljena na društvenim mrežama. No, djevojku je proizvođač sladoleda prijavio policiji, a policija ju je sada identificirala.

Blue Bell je zbog nje povukao s polica sve sladolede u pakiranju koje je djevojka polizala nakon što je snimka onoga što radi pregledana više od osam milijuna puta.

– Hvala svim kupcima što su nas upozorili na incident. Shvatili smo ga jako ozbiljno i trenutno surađujemo s vlastima, dobavljačima i društvenim medijima. Ovakve stvari nećemo tolerirati. Sigurnost hrane je naš glavni prioritet i jako se trudimo da naši kupci imaju najvišu razinu sigurnosti – priopćili su iz Blue Bella, piše Daily Mail.

No, ona nije jedina koja je to učinila. Na Twitteru su se počele pojavljivati snimke drugih kako ližu sladoled i vraćaju ga u zamrzivač.

That Blue Bell ice cream girl has started something. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/6tWRSW3MTQ — Tunde, MPAS, PA-C (@GatorPA_) July 2, 2019

Jedna je osoba otišla i korak dalje pa je uzela vodicu za ispiranje usta s police, isprala usta i tekućinu pljunula natrag u bočicu te je vratila na policu.