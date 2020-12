Učenici bi mogli biti 40 dana izvan škole, Fuchs se nada povratku nakon 18. siječnja

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u ponedjeljak da će do kraja tjedna sve županije izvijestiti mjerodavno ministarstvo o odluci hoće li prijeći na online nastavu u srednjim školama, istaknuvši da se već u nekoliko županija nastava u srednjim školama i održava online.

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak na sjednici Vlade da će većina županija zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja da se od ponedjeljka, 14. prosinca pa do 18. siječnja iduće godine, srednje škole prebace na online nastavu. Premijer je izvijestio da će većina županija u proceduri, kako je Vlada donijela, zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja da se od ponedjeljka, 14. prosinca, srednje škole prebace na online nastavu.

Odlučivanje na lokalnoj razini je dobar način

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je u izjavi novinarima nakon Vladine sjednice potvrdio da su danas, a i proteklih dana, razgovarali sa svim županima jer su u ministarstvu željeli čuti kako župani vide situaciju u svojim županijama, te kako situaciju procjenjuju epidemiolozi u županijskim stožerima i ravnatelji škola u županijama.

Istaknuo je da od početka pandemije koronavirusa o načinu provođenja nastave u školama odlučuju lokalni osnivači što je, smatra, dobar način. Napominje da je i Njemačka sada primijenila takav način, što je za njega i svojevrsna osobna satisfakcija.

VIDEO: Beroš i Fuch potvrdili kako srednjoškolci prelaze na online nastavu

Podsjetio je na tri postojeća modela nastave - model A, odnosno nastavu "licem u lice", model B po kojemu polovica učenika prati nastavu u školi, a polovica online i u tomu se izmjenjuju sukladno utvrđenom vremenskom slijedu - jedan tjedan u školi, a drugi tjedan online ili nekoliko dana u školi, pa nekoliko dana online, te model C kada se nastava u potpunosti provodi online.

Fuchs se osvrnuo i na riječi ministra zdravstva Vilija Beroša da među učenicima nema velike incidencije. Ističe kako je incidencija i dalje manje-više ista kao na početku kada je mjerodavno ministarstvo ocijenilo da je situacija stabilna iako je odražavala ukupan porast novozaraženih koronavirusom u općoj populaciji, ali naravno na daleko nižoj razini.

Od utorka javno dostupan analitički program evidencije oboljelih

Procjenjuje kako će Ministarstvo obrazovanja već sutra moći javno staviti na raspolaganje analitički program koji bilježi svakoga pojedinog učenika koji je evidentiran da je pozitivan na koronavirus, kao i u djelatnike po školama u županijama i na razini Hrvatske s grafičkim prikazima i krivuljama.

Ministar Fuchs vjeruje kako će ti podatci sigurno pridonijeti i onima koji donose ostale odluke.

"S obzirom pak da smo do danas uspjeli održati nastavu u puno većoj mjeri no što je to ona bila prošle godine u isto vrijeme kada nastava nije bilo uvjetovana epidemiološkim faktorima, većina župana smatra da bi mjere trebale voditi računa i o inteakciji između učenika srednjih škola i javnoga prijevoza o čemu će oni ragovarati s članovima lokalnih stožera", rekao je.

U slučaju da se u svim županijama od 14. prosinca u srednjim školama prijeđe na online nastavu, ocijenio je, prinos svim epidemiološkim mjerama bio bi da bi učenici gotovo 40 dana bili izvan škole. S tim u vezi, vjeruje da će mjerodavno ministarstvo kontaktirati mnogi župani.

Na novinarski upit hoće li učenici biti i više od spomenutih 40 dana izvan škole, odgovorio je da će to ovisiti o razvoju epidemiološke situacije i odlukama župana. Ipak, Fuchs se nada da će se svi učenici nakon 18. siječnja vratiti u škole. Jer, dodao je, ako bismo sada i donijeli nekakvu generalnu odluku to ne bi bilo u redu jer smatra da je odlučivanje na županijskoj razini dobar pristup.

B model nastave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Na pitanje novinara koje to županije, s obzirom na epidemiološku situaciju, neće prijeći na online nastavu, Fuchs je rekao da je to Krapinsko-zagorska županija u kojoj se nastava održava po B modelu, a to znači da će 50 posto učenika u toj županiji i od 14. prosinca nastavu pratiti online.

U nekim županijma razmišljaju da bi na online nastavu prešli samo u posljednja tri dana prije božićnih blagdana, odnosno od 20. do 23. prosinca. Ipak, Fuchs smatra kako bi bilo bolje da, ako se odluče za online nastavu, na C model prijeđu već 14. prosinca.

Vezano za zaključivanje ocjena, ministar Fuchs je potvrdio da je i o tomu razgovarao sa županima te da će se ravnatelji s nastavnicima morati dogovoriti kako će zaključivati ocjene. Ističe kako je to moguće organizirati, ali da je zahtjevnija varijanta zaključivanja ocjena online.