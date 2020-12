Frka-Petešić: Jedno je zahvaliti na suradnji, a drugo je zahvaliti se na suradnji

Nakon informacije da je iz Vladina Znanstvenog savjeta izbačeno petero znanstvenika – Andreja Ambriović Ristov, Nenad Ban, Petra Klepac, Branko Kolarić i Igor Rudan, Vlada je poslala priopćenje u kojem demantira takve navode. Cijela situacija izazvala je brojne reakcije javnosti. Predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka-Petešić u Banskim dvorima objasnio je kako je došlo do takve situacije. Naglasio je da premijer Andrej Plenković nije razriješio znanstvenike te dodao da možda on nije bio jasan u razgovoru s njima. Što se tiče nastavka rada Savjeta, rekao je da još nije definiran novi termin sastanka, da se sad radi o novom momentu i da će se svim članovima još jednom javiti.

"Kad nas je na proljeće pogodila pandemija, predložio sam osnivanje Znanstvenog savjeta te da je bitno da okupimo znanstvenike koji bi svojim znanjem pomogli Vladi oko koronavirusa. Zbog toga je bitno da taj savjet bude interdisciplinaran", kazao je Frka Petešić. "Odluke će donositi Vlada, a oni neće snositi odgovornost", dodao je o tome kakav je bio dogovor.

"Tada smo ih zamolili da se angažiraju medijski i u ovih osam, devet mjeseci neki su bili eksponiraniji, ali svi su dali svoj doprinos. Protekla dva mjeseca došlo je do žustrih rasprava. Ovdje se svima omogućuje da kaže svoje mišljenje i ima pravo ga reći, no umjesto plodne rasprave, neslaganja su dovela do prozivanja, što nije olakšalo rad. To je za mene bilo razočaravajuće", dodao je. "Došlo je do otvorenog zahtjeva dijela Savjeta da se neki članovi izbace, ali to smo odbacili", kazao je.

Video: Zvonimir Frka-Petešić o isključenju znanstvenika iz Vladina Znanstvenog savjeta

"Što se tiče Savjeta o mjerama, stav je bio nejedinstven. Jedni su smatrali da su mjere dostatne i da je važna osobna odgovornost, drugi su smatrali da su potrebne strože mjere", dodao je.

"Kada su mjere postrožene, oni koji su to zagovarali nisu bili toliko eksponirani u medijima, ali to je drugo pitanje. Drugi dio članova smatrao je da je to pretjerano. Nakon toga na zahtjev jednog dijela članova u subotu sam održao videokonferenciju iako nisam bio zadovoljan zbog nekorektnosti prema drugim članovima. Tri sata trajao je sastanak kako bih čuo njihove stavove", kazao je.

"Iznesen je zahtjev da se isključe pojedini članovi Savjeta, što sam odbio", kazao je. "Znam i da premijer na to ne bi pristao", dodao je. Kazao je da ih je zamolio da pošalju svoje prijedloge. "Već je u to vrijeme bila pokrenuta neka inicijativa, apel 26 znanstvenika", kazao je Frka Petešić dodajući da je bio zatečen u nedjelju ujutro. "To nije bio apel građanima, osjećao sam se jako izigran, kao da je tu neka neiskrenost u našem razgovoru, mislim da je to nekorektno, to je narušilo naše povjerenje", rekao je.

"Rekao sam premijeru da se osjećam izigranim i da ovakva suradnja nema smisla ako nema međusobnog povjerenja i ja sam njih nazvao. Nisam se uspio čuti s trojicom od njih, poslao sam SMS poruke, ali nisam dobio povratni poziv. S ostalima sam razgovarao i izrazio svoje razočaranje", kazao je.

"Premijer ih nije razriješio, ali da je daljnja suradnja otežana u ovim uvjetima – jest. Žao mi je zbog ovoga, možda nisam bio sasvim jasan u razgovoru s njima", dodao je. "Stalo nam je da imamo i dalje suradnju sa strukom", dodao je.

"Što se tiče apela, to je jedan mišung ideja i prijedloga, a neki su na mjestu. Neki su upućeni znanstvenicima. Stožer ima redovite presice, premijer svakog tjedna govori o koroni. Informacija ne fali. Da je potrebno ustrojiti registar zaraženih, to je prijedlog na mjestu. Dobro je da se svi ti podaci grupiraju iako su dostupni", kazao je. "Zalažemo se za uvođenje semafora. Regionalizaciju imamo kod županijskih stožera, a što se tiče semafora, ako imaju konkretan prijedlog, neka se izradi. Za sada to još nemamo", rekao je Frka-Petešić.

"To nije bio apel hrvatskoj javnosti, to je zapravo bila neskrivena prozivka Vlade i osobno smatram da je to nekolegijalno", rekao je.

Na pitanje novinara je li se sada posuo pepelom, Frka-Petešić je rekao: "Ja sam rekao da sam sudjelovao u ovom nesporazumu te da smatram da to nije bilo korektno, ali trebamo pronaći način da pređemo preko toga", kazao je. "Jedno je zahvaliti na suradnji, a drugo je zahvaliti se na suradnji", dodao je.

Rekao je da su poticali znanstvenike da istupaju u medijima. "Jedno je kad istupate kao član, a ne da prozivate Vladu", dodao je.

"Novi sastanak znanstvenog Savjeta nije dogovoren. Javit ću im se. Vidjet ću što će biti nakon razgovora sa svima. Informacija me jučer zatekla", dodao je.

Podsjetimo, glasnogovornik Vlade RH Marko Milić odbacio je u ponedjeljak navečer tvrdnje da je premijer donio odluku o izbacivanju članova Vladina Znanstvenog savjeta koji su potpisali apel zabrinuti širenjem epidemije.

"Slijedom pojave netočne informacije da je predsjednik Vlade donio odluku o izbacivanju petorice članova Vladina Znanstvenog savjeta, držimo nekorektnim da se objavljuju takvi navodi i članci bez prethodne provjere njihove točnosti. Predsjednik Vlade nije donio takvu odluku. Zahvaljujemo onim članovima Znanstvenog savjeta koji su ovu netočnu informaciju prenijeli medijima. To je sigurno bio 'epidemiološki', a ne politički potez", naveo je glasnogovornik.

Pojasnio je da je predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka-Petešić "u ponedjeljak kontaktirao gospodina Kolarića, gospođu Ambriović-Ristov i gospodina Bana, dok gospodin Rudan i gospođa Klepac nisu uzvratili poziv".

"Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla ako pojedini članovi Znanstvenog savjeta u subotu poslijepodne obave višesatne razgovore s njime o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim mjerama, a potom, bez ikakve prethodne najave, u nedjelju prijepodne upućuju apel hrvatskoj javnosti, koji po sadržaju to nije i kojim se neskriveno proziva Vladu i Stožer civilne zaštite, i to bez navođenja ikakvih konkretnih prijedloga o mjerama koje treba poduzeti u borbi protiv COVID-19 i iznose političke optužbe."