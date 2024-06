FOTO Žena (74) preminula u poplavi kod Koprivnice, vatrogasci: 'Ne pamtimo ovakvu situaciju'

Jedna starija žena izgubila je život u poplavi koja je nakon nevremena pogodila Rasinju, mjesto nedaleko od Koprivnice. U podrumu obiteljske kuće u Ulici Andrije Palmotića preminula je 74-godišnjakinja, a zasad nije poznat uzrok smrti.

Kako javlja portal Klikaj.hr, navodno je ženu iz podruma iznio suprug sa susjedima te su je pokušali reanimirati, ali bezuspješno. Inače, više od 60 vatrogasaca trenutno je na terenu zbog jakih kiša koje su pogodile područje, a na Facebooku su poručili kako ''ne pamte ovakvu situaciju''.

- Poštovani mještani, molimo vas za strpljenje, ne pamtimo ovakvu situaciju, sve raspoložive snage su na terenu, odrađujemo sve po mogućnostima - poručili su. Uz to, HAK javlja kako je zatvorena cesta DC2 za osobna vozila od Koprivnice kod nadvožnjaka do skretanja prema Bakovčici zbog vode na kolniku, pa je obilazak preko Bakovčice i Glogovca. Oštećenje je nastalo i na kolniku na ŽC3094 od Grubičnog Polja do Daruvara u Donjoj Rašenici.

''Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama'', poziva HAK.

Istok Hrvatske također je bio na udaru jake kiše i nevremena. U Iloku je također došlo do poplave, dok je tuča veličine lješnjaka uništila usjeve poljoprivrednika, kao i fasade na kućama.

