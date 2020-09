FOTO Procijenite sami: Kovačević je za ovu vikendicu naveo da vrijedi 60 tisuća kuna

Dragan Kovačević u svojoj imovinskoj kartici prijavio je da je sa suprugom vlasnik tri stana i dvije garaže. Za vrijednost stanova naveo je da jedan vrijedi 2,35 milijuna kuna, drugi 1,25 milijuna kuna, a treći 1,85 milijuna kuna.

Sva tri stana su u Zagrebu, kao i garaže koje vrijede 110.000 i 75.000 kuna. Za te nekretnine naveo je da su stečene kreditima i od primitaka od nesamostalnog rada. No, u međuvremenu je otkriveno da Kovačević nije prijavio da je njegova supruga vlasnica još jednog stana u Zagrebu, površine 45 četvornih metara.

Imanje u mjestu Hruševec, za koje je napisao da vrijedi 60 tisuća kuna, sastoji se od podruma i prizemlja veličine 50-ak četvornih metara te potkrovlja. Ispred kuće je bazen površine desetak četvornih metara, a ispod kuće se prostire voćnjak.

Kovačević je prijavio da je površina te nekretnine 545,4 četvornih hvata i da ju je stekao kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. No, tragom naših informacija da je Kovačević organizirao i druženja u svojoj vikendici s bazenom, a o kojoj nema nikakvih informacija u imovinskoj kartici, krenuli smo u provjeru tog gospodarskog objekta za koji se ispostavilo da je u biti ta vikendica s bazenom.

Istražujući, doznali smo da se ta nekretnina nalazi u mjestu Hruševec, koje je između Donje Stubice i Andraševca, a mještani su nam potvrdili da je riječ o Kovačevićevoj vikendici. Mjesto Lukcina koju je on naveo u svojoj imovinskoj kartici ne postoji ni u Zagorju niti bilo gdje u Hrvatskoj. Ne može se reći da je to neki luksuzni objekt, ali ipak njegova vrijednost sigurno je veća od 60.000 kuna, što su nam potvrdili i lokalci uz napomenu da je realnije da to imanje vrijedi šezdesetak tisuća tisuća eura.

