FOTO Pogledajte kako jutros izgledaju ceste diljem zemlje: Negdje jedva da se vidi prst pred nosom

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u srijedu. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će: danas od 14 do 23 sata, u petak, 3. siječnja, od 15 do 23 sata i u ponedjeljak, 6. siječnja (Sveta Tri kralja), od 14 do 23 sata.

Za sav promet zbog snijega zatvorene su državna cesta DC218 Donji Lapac-Bjelopolje te županijske ceste Duzluk-Kutjevo; Gornji Vrhovci-Poljanska; Slatinski Drenovac-Jankovac i Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u Lici.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U prekidu su: trajektna linija Ploče-Trpanj (uspostavit će se 2. siječnja u 06:45 s polaskom iz Trpnja) i katamaranska linija 9404 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj (zbog guste magle).

