FOTO 'Ono najgore tek stiže': Pogledajte prizore neviđenog požara u Los Angelesu iz zraka

Više od 30.000 građana u Los Angelesu moralo je napustiti svoje domove dok neviđeni šumski požar bijesni od utorka u luksuznom kvartu Palisandesu, nakon što je nastao u planinskom području Topange, zapadno uz obalu od Sante Monice. Los Angeles proglasio je izvanredno stanje, a jak vjetar kojeg su vlasti usporedile s tornadom trebao bi puhati sve do četvrtka, najavljujući da ono najgore tek stiže.

Karte pokazuju koliko je požar nastao blizu milijunskog grada, a izvješća s terena navode kako su građani morali ostavljati svoje automobile na autocesti u ogromnim gužvama dok je vatra dolazila i gutala sve pred sobom. Buktinja se širi ogromnom brzinom, a snimke iz zraka pokazuju kako bi se broj evakuiranih mogao i povećati. Uz to, vatra u Palisadesu gori kroz pet nogometnih igrališta po minuti.

- Nažalost, ovo je najgori mogući scenarij s kojim smo se nadali da se nećemo morati nositi - kaže gradska glasnogovornica Lisa Derderian nakon što su kanaderi, koji su trebali biti korišteni za požar u Eatonu, drugom koji je nastao, zbog jakog vjetra morali biti prizemljeni. Trenutno je ukupno 10 zona pod nalogom za evakuaciju, a dodatnih 18 je pod potencijalnom prijetnjom.

S obzirom da je požar nastao u Palisandesu, luksuznom predjelu Los Angelesa, nekoliko je i glumaca Hollywooda moralo biti evakuirano. Među onima koji su uspjeli pobjeći od buktinje bio je i James Woods koji se oglasio na svom Twitteru i podijelio snimku iz svog susjedstva.

Our neighbor’s friend sent this video evacuating our area… pic.twitter.com/n8zLWgi3gR