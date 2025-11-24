Naši Portali
DOK SE BRUSE DETALJI ZA KRAJ RATA

FOTO Novi masovni napad dronovima na Ukrajinu, ima mrtvih i ranjenih: Zgrade u plamenu...

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.11.2025.
u 07:35

Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekt bili su u plamenu, a hitne službe izvijestile su o uništenju zgrada u dva okruga

Ruske snage izvele su masovni napad dronovima na Harkiv jučer u večernjim satima, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje 17, rekli su regionalni dužnosnici. Među ozlijeđenim civilima bila su djeca u dobi od 11 i 12 godina, izvijestio je regionalni guverner Oleh Syniehubov. Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekt bili su u plamenu, a hitne službe izvijestile su o uništenju zgrada u dva okruga. Napad se dogodio dok su se američki, ukrajinski i europski dužnosnici sastajali u Ženevi kako bi raspravljali o prijedlogu za okončanje ruskog rata u Ukrajini, javlja Kyiv Independent. Ruske snage su ove godine pojačale ofenzivu u Harkovskoj oblasti , što je dovelo do porasta napada na gradove i sela dalje od linije fronta.

Sjedinjene Države u nedjelju su pristale napraviti "neke promjene" u svom spornom mirovnom prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini , nakon ključnih pregovora koje su obje strane ocijenile kao uspješne. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su razgovori s ukrajinskim diplomatima u Ženevi bili "najproduktivniji i najznačajniji" u cijelom procesu te da će SAD izvršiti izmjene svog plana, očito na temelju ukrajinskog doprinosa. Razgovori u Ženevi su u tijeku dok se bliži kraj Trumpova privremenog roka za postizanje sporazuma do četvrtka.

Bijela kuća brani Trumpa nakon što je nazvao novinarku prasicom
Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
08:17 24.11.2025.

A gdje je ono: Da podsjetimo, jučer su Ukrajinci napali termoelektranu istočno od Moskve?! Budite barem malo dosljedni.

SI
Sivooki
08:14 24.11.2025.

Uistinu, mirotvorac i miljenik zapadnih "kršćana" pokazuje kako se postupa s nevjernicima, korumpiranima i zločestim Ukrima! Takav jedan nama treba! Mi ne znamo reći djeci što je dobro, a što zlo, pa će to za nas "barba putin" odraditi...

