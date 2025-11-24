FOTO Novi masovni napad dronovima na Ukrajinu, ima mrtvih i ranjenih: Zgrade u plamenu...

Ruske snage izvele su masovni napad dronovima na Harkiv jučer u večernjim satima, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši najmanje 17, rekli su regionalni dužnosnici. Među ozlijeđenim civilima bila su djeca u dobi od 11 i 12 godina, izvijestio je regionalni guverner Oleh Syniehubov. Tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekt bili su u plamenu, a hitne službe izvijestile su o uništenju zgrada u dva okruga. Napad se dogodio dok su se američki, ukrajinski i europski dužnosnici sastajali u Ženevi kako bi raspravljali o prijedlogu za okončanje ruskog rata u Ukrajini, javlja Kyiv Independent. Ruske snage su ove godine pojačale ofenzivu u Harkovskoj oblasti , što je dovelo do porasta napada na gradove i sela dalje od linije fronta.

Sjedinjene Države u nedjelju su pristale napraviti "neke promjene" u svom spornom mirovnom prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini , nakon ključnih pregovora koje su obje strane ocijenile kao uspješne. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su razgovori s ukrajinskim diplomatima u Ženevi bili "najproduktivniji i najznačajniji" u cijelom procesu te da će SAD izvršiti izmjene svog plana, očito na temelju ukrajinskog doprinosa. Razgovori u Ženevi su u tijeku dok se bliži kraj Trumpova privremenog roka za postizanje sporazuma do četvrtka.