FOTO Napad u Izraelu: Kamion udario u autobusnu stanicu, deseci ozlijeđenih, napadača likvidirali civili

Deseci ljudi ozlijeđeni su u nedjelju u naletu kamiona na autobusnu stanicu u središnjem Izraelu , rekli su izraelski spasioci. "Trenutačno se istražuju okolnosti događaja", navodi se u priopćenju policije.

Izraelska hitna služba Magen David Adom priopćila je da liječe desetke ljudi na licu mjesta, od kojih je najmanje četvero s ozbiljnim ozljedama. Stanica se nalazi na izlazu iz vojne baze u Ramat Asharonu, u središnjem Izraelu.

Prema slikama izraelske televizije, brojna kola hitne pomoći bila su na licu mjesta, kao i policijsko osoblje i najmanje jedan helikopter koji je nagledao iz zraka. U prošlosti je u Izraelu bilo napada Palestinaca automobilima ili kamionima. Policija tvrdi da su vozača kamiona ustrijelili i neutralizirali naoružani civili i smatra da je riječ o terorističkom napadu, javljaju izraelski mediji.

MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 10 injured people to Beilinson and Ichilov hospitals. Among the injured: 4 in serious condition, 2 in moderate condition, and 4 in mild condition. MDA teams are also treating multiple other casualties on-site. Updates to follow. pic.twitter.com/nGGv5Q3AcN